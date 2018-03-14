Кольцовскую таможню возглавил выходец из Казахстана

09:18 | 16.03.2018

Сегодня утром, 16 марта, сотрудникам Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина представили нового начальника. Им стал Анатолий Тимощенков, бывший начальник таможенного поста Аэропорт Курумоч (Самара). Об этом veded.ru стало известно из собственных источников в ведомстве. Отметим, что пока Тимощенков будет работать с приставкой «и. о.». На посту он сменит капитана таможенной службы Максима Горба.



Анатолий Александрович родился 12 июня 1975 года в п. Дарьинск Уральской области (ныне Западно-Казахстанская область Республики Казахстан). Имеет высшее образование — окончил Оренбургский государственный университет. В таможенных органах с декабря 1999 года. Примечательно, что за время службы в таможенных органах он прошел путь от младшего инспектора до начальника таможенного поста.



Фото: http://customsonline.ru