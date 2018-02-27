Начальник гостехнадзора при свердловском Минсельхозе стал участником судебного разбирательства по делу о банкротстве

19:30 | 3.03.2018

Начальник отдела государственного технического надзора Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Червяков, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»), стал участником еще одного разбирательства. На этот раз – административного.



Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, заместитель регионального прокурора подал заявление о привлечении Червякова к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). Санкция инкриминируемой чиновнику статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.



Дата заседания еще не назначена, подробности претензии надзорного ведомства к чиновнику также пока неизвестны.



Напомним, что 18 февраля Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал Червякову меру пресечения в виде домашнего ареста. Он пытался обжаловать данное решение в Свердловском областном суде, но 26 февраля судебный акт был оставлен без изменения. Задержание и разработка Червякова проводились оперативниками ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу.



Фото: http://letopisi.org