В аварии в Сысертском городском округе погибла женщина-водитель

Сегодня днем на 6-м километре автодороги Абрамово — Аверино — Щелкун произошло смертельное ДТП. 46-летняя женщина — водитель «Шевроле-Нива» не справилась с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Женщина погибла. В машине также находился мужчина 1970 года рождения, он травм не получил.Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, при управлении автомобилем женщина не учла метеорологические условия.