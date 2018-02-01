Уволенного после прокурорской проверки чиновника из Среднеуральска «приютила» мэрия Ревды

15:31 | 22.02.2018

Бывший начальник Управления муниципальным имуществом Среднеуральска Антон Павлущенко, уволенный в октябре 2017 года после соответствующего требования прокуратуры, «всплыл» в Ревде. Как стало известно veved.ru, на днях Антон Павлущенко был назначен директором муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Ревда».



В его обязанности на новом месте входит в том числе предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций местного масштаба, обеспечение безопасности людей на водных объектах, организация текущего содержания и эксплуатации зданий и сооружений администрации и так далее.



Напомним, что Антон Павлущенко был назначен руководителем УМИ Среднеуральска в ноябре 2016 года. Как установила прокуратура, на момент принятия на муниципальную службу Павлущенко не соответствовал квалификационным требованиям по уровню образования, поскольку его диплом о высшем образовании имеет степень бакалавриата, а не специалитета.



Последние несколько месяцев перед увольнением Павлущенко Управление муниципальным имуществом администрации Среднеуральска сотрясали скандалы, вызванные в том числе работой МУП «Городское хозяйство», а деятельность подразделения мэрии проверяли оперативники областного УБЭП.