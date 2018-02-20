В отношении управляющей компании, обслуживающей дом с фекальным сталагмитом, ввели процедуру наблюдения

22:42 | 21.02.2018

Арбитражный суд Свердловской области ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении управляющей компании «Федерация», которая обслуживает около 500 многоквартирных домов в Серове и порядка 100 в Екатеринбурге. Сумма исковых требований, поданных кредитором, ООО «Вертикаль», составляет 4 миллиона 470 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.



В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается еще несколько заявлений о взыскании задолженности с УК «Федерация». Так, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ намерено взыскать 2 миллиона 276 тысяч рублей, а ОАО «Энергосбыт Плюс» — почти два миллиона рублей.



Напомним, что именно УК «Федерация» обслуживала жилой дом на улице Белореченской в Серове, где из-за неполадок в канализационной системе вырос фекальный сталагмит из продуктов человеческой жизнедеятельности — гигантский зловонный нарост. Эта история получила огласку федерального масштаба.



В августе этого года у совладельца управляющей компании Антона Азарова на улице Вонсовского, 77, в Екатеринбурге сгорел немецкий внедорожник Audi Q7.