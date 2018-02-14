На реконструкции тренировочных стадионов в Екатеринбурге сэкономили более 20 млн рублей

20:19 | 15.02.2018

Как сообщается в материалах Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в Екатеринбурге на реконструкции тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу сэкономили больше 22,3 млн рублей бюджетных средств. Речь идет о субсидии, выделенной областью для муниципалитета.



Больше 11,1 млн рублей было сэкономлено на реконструкции тренировочной площадки спорткомбината «Урал», еще больше 11,5 млн рублей — на реконструкции тренировочной площадки спорткомплекса «Калининец».



Работы на стадионах завершились еще в прошлом году. Также объекты уже введены в эксплуатацию.



Однако стоит отметить, что осталось заплатить 3,5 млн рублей НДС по работам, связанным со строительным контролем. Они будут оплачены за счет не использованной в прошлом году субсидии областного бюджета.



Фото: aif.ru