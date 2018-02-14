Рубрика: Новости дня
14:59 | 15.02.2018
В Качканаре ударившей полицейского пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице пожилую женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионерка отказалась ехать в отдел полиции и ударила одного из стражей порядка рукой по лицу.
За данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
© «Вечерние Ведомости»
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