В Качканаре ударившей полицейского пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы

14:59 | 15.02.2018

64-летняя жительница Качканара предстанет перед судом за применение насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел ночью в январе этого года.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице пожилую женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионерка отказалась ехать в отдел полиции и ударила одного из стражей порядка рукой по лицу.



За данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.