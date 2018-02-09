В Екатеринбурге пройдет фестиваль ландшафтного искусства

17:17 | 11.02.2018

В этом году в Екатеринбурге пройдет Первый Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». По информации с сайта мэрии, соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.



По информации организаторов, целью проведения фестиваля станет сохранение и развитие зелёного фонда мегаполиса и создание благоприятной среды для жизни и отдыха в Екатеринбурге. Фестиваль пройдет в августе 2018 года в дни празднования 295-летия Екатеринбурга. Площадкой для проведения мероприятия станет сквер перед Дворцом молодежи на площади Коммунаров — именно там можно будет увидеть работы лучших мастеров ландшафтного искусства.



Работы мастеров ландшафта принимаются до 25 февраля 2018 года. Конкурс пройдет в трех номинациях: «Малый сад» (до 50 квадратных метров), «Большой сад» (до 100 кв. м), «Арт-объект для городской среды».



Фото: екатеринбург.рф