Рубрика: Новости дня
13:45 | 5.02.2018
В маршрут «Великой Северной экспедиции» войдет 8 свердловских городов
Речь идет о городах, через которые проходила Великая Северная экспедиция — одно из самых протяженных русских географических исследований, которые велись под руководством русского офицера Витуса Беринга. Экспедиция 1733–1743 годов пролегала через ряд населенных пунктов Урала, по Пермской губернии и стала примером подвига русских офицеров, моряков, ученых.
Планируется, что основной нитью маршрута станет: Екатеринбург — Верхотурье — Ирбит (по автодороге «Северный широтный коридор» до Нижнего Тагила, затем по автодороге местного значения через Верхнюю и Нижнюю Салду, Верхнюю и Нижнюю Синячиху) — Туринск (возвращение в Ирбит) — Камышлов — Каменск-Уральский — Екатеринбург.
В Екатеринбурге путешественники побывают на Плотинке, познакомятся с Домом Севастьянова, усадьбой Расторгуевых — Харитоновых, Свердловским областным краеведческим музеем, Музеем истории и археологии Среднего Урала, Музеем истории Екатеринбурга.
В Верхотурье гости увидят Верхотурский кремль, Свято-Троицкий собор, познакомятся с исторической экспозицией в Верхотурском историко-архитектурном музее-заповеднике, посетят Свято-Николаевский и Покровский монастыри.
Ирбит, помимо старинных зданий, покажет туристам экспозиции Историко-этнографического музея, Ирбитского музея изобразительных искусств.
В Туринске можно посмотреть музей декабристов (дом декабриста Ивашева), дом декабриста Басаргина, парк Декабристов. Побывать в храме Василиска Сибирского и Свято-Николаевском женском монастыре. Отдохнуть в термальном источнике «Акварель».
Камышлов познакомит с Покровским собором, историко-краеведческим музеем. Гости смогут попробовать минеральную воду из минерального источника в санатории «Обуховский».
В Каменске-Уральском туристам покажут Свято-Троицкий собор, заводскую контору, завод по производству колоколов «Пятков и К», познакомят с исторической экспозицией в краеведческом музее им. И.Я. Стяжкина. Путешественники увидят монумент «Пушка», часовню Александра Невского, Исетский каньон и памятник природы — скалу Каменные Ворота.
Фото: arhivurokov.ru
© «Вечерние Ведомости»
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