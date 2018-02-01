В Свердловской области станут внимательнее следить за обследованием пациентов с подозрением на онкологию

12:31 | 3.02.2018

Отныне в Свердловской области будут пристально следить за обследованием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, а в отношении врачей, затягивающих обследование пациентов, будут введены санкции.



Как заявил главный внештатный онколог Среднего Урала Вячеслав Шаманский, при подозрении на онкологию теперь даётся максимум две недели на дальнейшее обследование вне очереди – при этом речь идет о любой лечебной сети, где находится человек по месту жительства.



А за несоблюдение двухнедельного срока врачи попадут под санкции. «По итогам прошлого месяца пяти главным врачам были снижены выплаты за нарушение так называемой маршрутизации, то есть по движению пациента от подозрения до начала лечения», – отметил Шаманский.



Также планируется наладить работу с фондом ОМС для отслеживания, когда и каких врачей посещали пациенты с подозрением на онкологию.



Фото: ak7.picdn.net