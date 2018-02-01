В Ирбите прокуратура выявила в детском саду «лишних детей»

15:56 | 2.02.2018

Прокуратура Ирбита в ходе проверки в муниципальном детском саду №21 «Аленький цветочек» выявила воспитанников, которые посещали дошкольное учреждение без путевки. Надзорному ведомству о нарушениях стало известно от депутата Государственной думы РФ Игоря Торощина и его коллеги из областного Заксобрания Александра Коркина, которые накануне проводили прием населения.



В этот же день в детсад приехал прокурор Ирбитского района и его помощник, которые выяснили, что информация соответствует действительности. Сегодня представители прокуратуры пришли повторно, с воспитателей были взяты объяснения.



Родители других детей на условиях анонимности рассказали veved.ru, что такие случаи фиксировались и раньше – «блатом» пользовались сотрудники больницы и местного ОВД. Собеседники издания опасаются, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на здоровье детей, так «безпутевочные» не проходили медкомиссию.



Как стало известно veved.ru, в настоящее время решается вопрос о даче правовой оценке действиям заведующей, которой, отметим, сами родители характеризуют как хорошего и отзывчивого педагога.



В самом дошкольном учреждении корреспонденту veved.ru заявили, что заведующая находится на больничном, а её заместитель в настоящее время отсутствует на рабочем месте.



Фото: http://www.uraledu.ru