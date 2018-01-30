Двум жителям Ирбита, до смерти избившим двух мужчин, вынесли приговор

16:41 | 31.01.2018

В Ирбите вынесен приговор двум местным жителям — 33-летнему Сергею Осееву и 30-летнему Антону Белобородову. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 3 октября 2017 года обвиняемые, заступаясь за знакомую Белобородова, в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с двумя мужчинами. Это произошло в доме в деревне Соколова Ирбитского района.



Осеев и Белобородов нанесли оппонентам телесные повреждения, что повлекло смерть обоих мужчин. После этого Осеев пытался сжечь дом.



В итоге Осеев получил 16 лет строгого режима, Белобородов — 10 лет 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.





Фото: host.madison.com