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Рубрика: Новости дня


20:42 | 30.01.2018

Житель Екатеринбурга смог отсудить деньги у авиакомпании за то, что стюардесса сломала палец его дочери

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании «Россия» в Анталью. Стюардесса прищемила девочке палец, когда собирала контейнеры после обеда.

«Двухлетняя Ольга с родителями и бабушкой в мае прошлого года летела на отдых в Турцию самолетом авиакомпании «Россия». В ходе полёта во время сбора использованных ланч-боксов бортпроводница защемила девочке мизинец правой руки дверью тележки. После прилёта ребенку диагностировали перелом», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Отец девочки оценил моральный вред в 1 миллион рублей. Однако суд взыскал компенсацию в 30 тысяч рублей, а также дополнительно штраф в пользу истца в размере 15 тысяч рублей.

Решение было двусторонне обжаловано в суде, но решение осталось без изменений.

Фото: blog.flyorder.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»



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