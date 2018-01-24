Глава свердловского города с 20-летним политическим стажем принимает поздравления

11:40 | 25.01.2018

Сегодня, 25 января, поздравления с днем рождения принимает глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов. Ему исполнился 61 год, из которых 21 год он находится в органах власти: в 1996 году Виктор Владимирович был избран депутатом местной думы, с 2000 по 2017 год руководил ей, а в апреле 2017 года возглавил муниципалитет.



Сегодня Тавдинский городской округ — развивающаяся территория, привлекательная как для инвесторов, так и для жителей. Администрация прикладывает к этому все усилия, добиваясь результатов в социально-экономической сфере и реализуя приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье».



Виктор Лачимов пользуется уважением и поддержкой населения, что показали выборы в думу в сентябре 2017 года, когда команда администрации выдала ошеломительный результат, набрав подавляющее большинство.



Редакция издания «Вечерние ведомости» желает Виктору Лачимову всего самого наилучшего, успехов в работе и в делах, направленных на развитие Тавдинского городского округа, с которым неразрывно связана вся его жизнь и деятельность. Именно здесь Виктор Лачимов прошел серьезную профессиональную школу и состоялся как компетентный руководитель.