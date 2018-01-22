В Тавдинском районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ограблении ветерана труда

21:25 | 23.01.2018

Мужчину, совершившего нападение на 89-летнюю женщину — ветерана труда, смогли по горячим следам задержать сотрудники муниципального отделения МВД России «Тавдинский».



Накануне вечером женщина вышла из дома из-за того, что кто-то разбил поленом окно в ее частном доме на улице Советской поселка Азанка. Как только бабушка переступила порог, ее схватили и затащили в дом. После злоумышленник нанес пенсионерке несколько ударов, от которых та потеряла сознание. Мужчина похитил кошелек пенсионерки и скрылся.



После проведения оперативных мероприятий полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался мужчина 1992 года рождения, который ранее судим не был, но нигде не работал. Зарабатывал мужчина тем, что помогал соседям. Вот и к потерпевшей он приходил за несколько дней до инцидента, помогал колоть дрова.



Как сообщают в ГУ МВД по Свердловской области, мужчина не стал отрицать причастность к совершенному противоправному деянию и сознался в содеянном. По его словам, на украденные деньги он купил спиртные напитки и отдал долги.



Сейчас полиция проверяет мужчину на причастность к другим преступлениям.



Фото: abc10.com