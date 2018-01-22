В Иране и Ливане не исключают победы Екатеринбурга в гонке за право проведения ЭКСПО-2025

20:20 | 23.01.2018

В Тегеране представители Заявочного комитета ЭКСПО-2025 провели презентацию российской заявки. Ее тема звучит следующим образом: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Париж, Баку и Осака.



Делегация во главе с генеральным директором Заявочного комитета Светланой Сагайдак провела презентацию российской заявки заместителю министра промышленности и торговли доктору Хоссейну Эсфахбоди, который отдельно похвалил российскую презентацию за то, что она была переведена на персидский язык. «Уверен, что прекрасное проведение Олимпиады в Сочи и отличная подготовка России к чемпионату мира по футболу станут существенным фактором при голосовании в ноябре», — заявил доктор Хоссейн Эсфахбоди.



Кроме того, заместитель президента Торгово-промышленной палаты Ирана Моххамадрез Карбаси и президент ирано-российской совместной торговой палаты Асадола Асгяролади рассказали о намерении развивать инвестиционное сотрудничество в рамках ЭКСПО.



Ранее презентацию заявки на проведение ЭКСПО принял в своей резиденции в Бейруте премьер-министр Ливана Саад ад-Дин Рафик аль-Харири. Премьер-министр Ливана высоко оценил проект ЭКСПО в Екатеринбурге, который расположится на территории 555 гектаров и станет самым большим выставочным проектом в мире. По его словам, Россия — дружественная страна для Ливана и его руководство искренне желает, чтобы Всемирная выставка прошла в Екатеринбурге.



В рамках ближневосточного турне Заявочный комитет посетил уже 8 стран, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Катар и Иордания. Всего в графике Заявочного комитета 150 стран, которые планируется посетить в период с 14 января по 30 марта.



Победитель заявочной кампании будет определен в Париже в ноябре путем тайного голосования представителей стран — членов Международного бюро выставок.



Фото: exporussia2025.com