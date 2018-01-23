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Рубрика: Новости дня


11:04 | 23.01.2018

Инспекторы свердловской ГИБДД спасли двух мужчин, которым грозила смерть от холода

Накануне на свердловской трассе при патрулировании дороги Камышлов — Тавда экипаж ДПС заметил стоящий на обочине автомобиль «Газель», окна которого покрылись инеем. Как выяснилось, транспортное средство оказалось неисправно в тридцатиградусный мороз и двое мужчин — водитель и пассажир — пытались согреться с помощью газовой горелки.

Инспекторы свердловской ГИБДД спасли двух мужчин, которым грозила смерть от холода


Инспекторам они пояснили, что направлялись из Тюмени в Реж, когда их автомобиль сломался. Уже около часа они пытаются самостоятельно справиться с поломкой, но безуспешно. При этом водители немногочисленных автомобилей, проезжавших в это время, не останавливались.

Инспекторы свердловской ГИБДД спасли двух мужчин, которым грозила смерть от холода


В ближайшем населенном пункте сотрудники Госавтоинспекции нашли УАЗ, водитель которого согласился отбуксировать неисправный автомобиль в автосервис, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы свердловской ГИБДД спасли двух мужчин, которым грозила смерть от холода


Напомним, что уже несколько дней сотрудники ГИБДД Свердловской области перешли на режим усиленного постоянного патрулирования автотрасс, в том числе с целью оказания помощи участникам дорожного движения. В ГИБДД обращаются с просьбой к водителям, проезжающим мимо автомобилей, стоящих с включенной аварийной сигнализацией, не оставаться равнодушными и сообщить в органы полиции о нахождении на трассе участников дорожного движения в затруднительной ситуации по телефонам 112, 102, 8 (343) 269-7-700.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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