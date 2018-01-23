Инспекторы свердловской ГИБДД спасли двух мужчин, которым грозила смерть от холода

Накануне на свердловской трассе при патрулировании дороги Камышлов — Тавда экипаж ДПС заметил стоящий на обочине автомобиль «Газель», окна которого покрылись инеем. Как выяснилось, транспортное средство оказалось неисправно в тридцатиградусный мороз и двое мужчин — водитель и пассажир — пытались согреться с помощью газовой горелки.Инспекторам они пояснили, что направлялись из Тюмени в Реж, когда их автомобиль сломался. Уже около часа они пытаются самостоятельно справиться с поломкой, но безуспешно. При этом водители немногочисленных автомобилей, проезжавших в это время, не останавливались.В ближайшем населенном пункте сотрудники Госавтоинспекции нашли УАЗ, водитель которого согласился отбуксировать неисправный автомобиль в автосервис, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.Напомним, что уже несколько дней сотрудники ГИБДД Свердловской области перешли на режим усиленного постоянного патрулирования автотрасс, в том числе с целью оказания помощи участникам дорожного движения. В ГИБДД обращаются с просьбой к водителям, проезжающим мимо автомобилей, стоящих с включенной аварийной сигнализацией, не оставаться равнодушными и сообщить в органы полиции о нахождении на трассе участников дорожного движения в затруднительной ситуации по телефонам 112, 102, 8 (343) 269-7-700.