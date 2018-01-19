Уголовное дело бывшего замглавы Белоярки будет рассматривать председатель райсуда

16:56 | 22.01.2018

В Белоярском районном суде определились с судьей, который будет рассматривать уголовное дело бывшего замглавы Белоярки по ЖКХ Сергея Прохоренко. Согласно картотеке, вести процесс будет Елена Самарина, которая в ноябре 2017 года была назначена председателем суда. До последнего времени она работала судьей в Кировском районном суде Екатеринбурга. Дата первого заседания пока неизвестна, дело было передано Елене Самариной лишь 18 января.



Напомним, что 18 декабря Свердловский областной суд отменил приговор Белоярского районного суда от 5 июня 2017 года, согласно которому Прохоренко был признан виновным в получении взятки и ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 233 миллионов рублей. Уголовное дело было отправлено повторно в Белоярский районный суд на рассмотрение другим составом суда. Сергей Прохоренко освобожден из-под стражи, он находится под подпиской о невыезде.