Юный уральский спортсмен оказался не нужен Родине

С 6 лет Андрей воспитывается в приемной семье. Отец ребёнка, Дмитрий, рассказывает, что мальчика из детдома они с супругой забрали в 2017 году: «Родные родители Андрея вели аморальный образ жизни и за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, были ограничены, а затем лишены родительских прав. Нам, как ближайшим родственникам было предложено взять Андрея под опеку, посовещавшись, мы приняли положительное решение, хотя на тот момент у нас уже было трое детей».По словам отца, Андрей адаптировался к новому образу жизни в семье три месяца, и всё это время был очень активным: стоял на голове, ползал по спортивной стенке, прыгал сальто. Это удивило родителей, потому что в медицинской карте, которую им дали в детском доме, было написано, что у Андрея 3-я группа здоровья и что спорт ему категорически противопоказан. «Тогда мы прошли полное медицинское обследование. Оказалось, у Андрея 1-я группа здоровья. Пришли к выводу, что однозначно нужно отдавать ребенка в спорт, иначе вся его энергия будет нести разрушающий характер», – рассказывает Дмитрий.В первую очередь папа Андрея, в прошлом самбист, попробовал отдать его в этот вид спорта. Но однажды они с сыном случайно увидели по телевизору выступление Алексея Немова – гимнаста, четырёхкратного олимпийского чемпиона. Это выступление очень понравилось Андрею. Дмитрий сказал мальчику: «Сделаешь элемент, пойдем в гимнастику». Он был крайне удивлен, когда сын легко из складки встал в стойку на руки, хотя до этого практически не занимался спортом.После этого родители Андрея решили остановиться именно на спортивной гимнастике.Сперва юного спортсмена отдали в коммерческую школу «Академия Гимнастики» в Верхней Пышме, но проходил он туда недолго: ему просто нечему было учиться и некуда было расти, потому что он был сильнее и подготовленнее всех остальных детей. Позже родители узнали о екатеринбургской спортивной школе «Локомотив». С того момента отец Андрея стал тренировать мальчика самостоятельно и готовить к поступлению туда. Поскольку у Дмитрия за плечами более 20 лет занятий спортом, он стал настоящим тренером для сына.Дмитрий рассказал, что благодаря большому потенциалу мальчик без труда поступил в спортшколу: «В процессе занятий я понял, что у Андрюхи уникальная предрасположенность к спортивной гимнастике: антропометрические данные, вес, рост, физическая сила, гибкость. Поступление в ДЮСШ «Локомотив» проходит с 7 лет, отбирают на бюджет 10-15 мальчиков и 10-15 девочек (конкурс был большой). На вступительных испытаниях, Андрей показал лучший результат и его сразу взяли в группу второго года подготовки».К себе в группу Андрея взяла тренер, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, Любовь Петровна Захарова. Она сразу разглядела в мальчике огромный спортивный потенциал. За месяц с небольшим он выучил и сдал 2-й юношеский разряд, а на первенстве Екатеринбурга занял 4 место.Несмотря на значительные успехи в спорте, Андрей испытывает определенные трудности и по сей день: «Конечно не всё так гладко, у Андрея ещё остался отпечаток от пребывания в детском доме, эмоционально не устойчив, иногда вспоминает ужасные сцены из своего прошлого, но мы надеемся, что все это забудется. Андрей очень умный и сообразительный мальчишка, поступил в 1 класс с инженерным уклоном», – поделился отец юного спортсмена.На сегодняшний день Андрей Киселев является одним из лучших спортсменов по спортивной гимнастике в своём возрасте во всей Свердловской области. Папа Андрея рассказывает, что мальчика называют маленькой восходящей звездочкой. Сейчас Андрею 8 с половиной лет, и за полтора года занятий спортивной гимнастикой у него набралось множество наград и медалей с различных соревнований.Однако не так давно феноменальные спортивные данные Андрея заметили не только родители мальчика и тренер, но и вся страна. В прошлом году юный атлет увидел в интернете ролик, в котором шестилетний Рахим Куриев из Чечни отжался около 4000 раз, и загорелся идеей повторить это достижение. Папа мальчика сначала не воспринял это желание всерьёз, но тот не отступал. После одной из тренировок он сделал 1000 отжиманий за 30 минут, через две недели 2000 отжиманий за 49 минут 55 секунд, а после уже 3000 отжиманий за 1 час 14 минут, и это после 2.5 часовой тренировки.18 января 2020 Андрей отжался 5008 раз за 2 часа 4 минуты и 31 секунду, тем самым установив рекорд по этому упражнению. После этого юного атлета пригласили поучаствовать в шоу «Лучше всех!» на Первом канале, в котором рассказывают о детях России с уникальными способностями и талантами.Съемки прошли в феврале. На программу пришёл спортивный кумир мальчика – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. На передаче Андрей установил рекорд страны по спичагам (выход в стойку на руках на брусьях), выполнив это упражнение 51 раз за 5 минут 30 секунд.Андрей уже знает, что хочет связать жизнь со спортом. Его цель – стать олимпийским чемпионом, и к этой цели он планомерно идет, с каждым днем добиваясь все новых спортивных достижений.Но, к сожалению, семья Андрея сталкивается с трудностями и равнодушием со стороны людей, которые в силах помочь развитию ребенка. Отец мальчика Дмитрий рассказал, что обращался в Министерство спорта Свердловской области с просьбой помочь с регистрацией достижения сына в книге рекордов Гиннеса. Однако там он столкнулся с отказом в содействии и со стандартными «отписками». В ведомстве Дмитрию сказали, что ничего уникального в ребенке не видят, потому что «на шоу к Галкину приезжают тысячи детей со всей страны, таких же талантливых».Дмитрий сетует – местная власть равнодушна к детям, которые проявляют уникальные способности. Он приводит в пример другое отношение к юным талантам: «Правильно делает глава Чечни Рамзан Кадыров, он продвигает и любит спорт, развивает здоровье своей нации, мотивирует молодых спортсменов. Чеченский парнишка, Рахим Куриев, сделал 3200 отжиманий, потом его рекорд побил другой паренёк из Чечни. Им посодействовали и во многом помогли. Жаль, что у нас не так».Многие профессиональные спортсмены из окружения семьи советуют и вовсе переезжать в Америку для спортивного будущего Андрея, потому что уровня, который могут дать юному чемпиону в области, недостаточно для развития его уникальных физических способностей. Это вполне возможно сделать по визе O-1, которая дает возможность переехать в США людям «с экстраординарными способностями» и их семьям. Многие говорят, что по этой визе в страну переехать проще всего, потому что людей, претендующих на нее, очень мало. «Нам говорили – если в России вы никому не нужны, то можете ехать туда», – делится Дмитрий. Однако переезжать в другую страну семья пока не планирует – родителям хотелось бы, чтобы Андрей мог профессионально развиваться на родине.Сейчас Андрей продолжает заниматься в екатеринбургской спортивной школе «Локомотив». Он обучается в старшей группе, и постоянно занимает призовые места на многих первенствах и турнирах. После съемок в «Лучше всех» с родителями мальчика пообщался Алексей Немов. Он сказал, что такие физические способности, как у Андрея, видит впервые, и дал совет: «Если хотите, чтобы мальчик чего-то добился в профессиональном спорте, нужно перебираться в Москву, и обучаться здесь». Немов рассказал о нем Андрею Зудину – директору московского гимнастического клуба «Динамо», где юного чемпиона уже ждут на учебу. На данный момент семья ищет помощи спонсоров для помощи в переезде в Москву. Они обращались за содействием к нескольким уральским предпринимателям, от которых до сих пор ждут ответа.