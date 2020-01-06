Общество
15:17 | 8.01.2020
Национализация элит, роспуск парламента, проблема бедности
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин – об ожиданиях в преддверии Послания Президента
– Как вы узнали о том, что традиционное весенние Послание Президента переносится на 15 января? С чем это может быть связано?
– Это было неожиданное решение для всех депутатов. К тому моменту мы уже разъехались на региональные недели. Лично меня сообщение о дате послания застигло в дороге, во время рабочей поездки в город Артёмовский. Причем требовалось срочно, буквально в течение двух часов, подтвердить свое участие. Безусловно, это говорит о том, что Послание Президента не будет рядовым событием, а предстоит ждать озвучивания важных для страны решений.
– Наверняка в кулуарах коллеги обсуждают возможные причины, побудившие к изменению привычных сроков послания. Высказываются ли версии, чего ожидать стране по его итогам?
– Версий очень много. Если Вы откроете телеграм-каналы, то увидите кучу конспирологических версий. Сама же подготовка Послания Президента держится в строжайшей тайне и реальные посылы, которые будут озвучены, полагаю, знает не больше десятка людей, которые, конечно, ни с кем этой информацией не поделятся. Поэтому можно строить предположения исключительно по косвенным признакам.
– Можете их озвучить?
– В последнее время Президент неоднократно поднимал тему низких реальных доходов россиян. Учитывая, что ранее глава государства больше высказывался на внешнеполитические темы, внимание к этой реально большой проблеме, говорит о наличии некоего плана по ее решению. В стране и правда настоящая катастрофа. Больше 20 миллионов наших граждан живут за чертой бедности. Распространено такое позорное и достаточно уникальное явление, как «работающие бедные». Это более 5 миллионов человек. Хотя логично, что если у человека есть работа и постоянный заработок, то он никак не должен попадать в категорию бедняков.
Когда мы с товарищами по фракции «Справедливая Россия» предлагали законопроекты об увеличении зарплат и пенсий (вместо выделения денег на поддержку нефтяников и банкиров, а также за счет пухнущей «кубышки»), как инструмент повышения спроса и, соответственно, роста экономики – нас объявляли социалистами-популистами. Сейчас говорим об этом не только мы. Начинают подобные идеи выражать именитые экономисты. Даже миллиардеры вдруг озаботились низким уровнем доходов россиян - ведь это влияет на спрос и покупательную способность. В праздники, допустим, очень ярко прозвучало интервью крайне непубличного и осторожного владельца группы компании «Crocus Group» Араза Агаларова на эту тему. Но разговоров и инициатив на уровне депутатов, экспертов и отдельных олигархов в нынешних условиях недостаточно, пока финансово-экономический блок правительства упирается и защищает нынешнюю модель экономики, в которой богатые - богатеют, а бедные - беднеют. Поэтому, возможно, и требуется вмешательство Президента для изменения этого курса. Возможно, вместе с изменением персонального состава самого Правительства. Лично я искренне на это надеюсь.
– Активно обсуждается другая версия - что глава государства объявит о досрочных выборах в Госдуму, которые могут перенести на весну 2021 года, или даже на осень 2020 года.
– Я тоже слышал такую версию. И, если честно, был бы только за. В нынешнем составе парламента 75% мест принадлежит одной политической силе - партии «Единая Россия». Соответственно, она монополист – какие хочет законы принимает, какие хочет - блокирует. Этот системный дисбаланс приводит к тому, что многие важные для страны инициативы, предлагаемые нашей фракцией «Справедливая Россия» или коллегами из КПРФ и ЛДПР, просто не принимаются. За примерами далеко ходить не надо - в конце года «зарубили» законопроект о прогрессивной шкале подоходного налога. Весь мир так живет, что богатые платят налог больше, чем бедные. И только у нас в стране работяга с завода «Уралмаш» или кассир из «Пятерочки» платят столько же, сколько олигарх или топ-менеджер госкорпорации - 13%. Для сравнения, люди с большими доходами в Германии платят 45%, в Швеции с её хвалёной моделью социализма - 56%, во Франции - вообще до 75%. Закон был отклонен думским большинством практически без обсуждения. И подобных примеров я могу привести вам сотни. Соответственно, для развития страны важно поменять расклад сил в Госдуме. Чтобы нельзя было одной партии протаскивать в одиночку такие решения, как пенсионная реформа и повышение НДС. Не должно быть монополии у одной политической силы. Корабль, накрененный на один бок, не будет плыть - он начинает тонуть. Нужен баланс.
– То есть вы считаете реальным сокращение срока работы нынешней Госдумы?
– Честно сказать, я не вижу предпосылок, чтобы Президент затронул эту тему. Понимаю, что многие эксперты или люди, считающие себя такими, обсуждают такую возможность, исходя из логики, что в стране в будущем планируется так называемый «транзит власти» к некоему преемнику. И под этот транзит важно обеспечить понятный состав будущего парламента, который спокойно будет работать следующие пять лет. Логика в этом, возможно есть. Но слишком малые сроки. Полгода - год, не тот период, ради сокращения которого политически целесообразно идти, по сути, на роспуск федерального парламента. Хотя еще раз говорю, для страны, возможно, это было бы благом, с точки зрения, что при падении рейтингов нынешней партии большинства, у будущей Госдумы есть все шансы стать более сбалансированной, чем нынешняя.
– Что еще можно ожидать от президентского Послания?
– Развития темы с так называемой «национализацией элит». В свое время советник по нацбезопасности Президента США Збигнев Бжезинский сказал: «Я не вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит $500 млрд., принадлежащих российской элите. Вы ещё разберитесь, чья это элита — ваша или уже наша». Бжезинский, конечно, был нашим врагом и оголтелым русофобом, но в уме ему не откажешь. И сказал он всё правильно. В прошлом году состоялась встреча Президента с российскими олигархами, после которой начались интересные процессы. От своих зарубежных активов избавились, как минимум, два крупных представителя списка Форбс - Дмитрий Пумпянский («ТМК», «Синара») и Владимир Потанин («Норильский никель»). Возможно, и другие поторопились обрубить связи со своими заграничными активами, которые в нынешней геополитической ситуации могут стать «крючком», за который их будут держать внешнеполитические оппоненты нашей страны. Пока это всё проходило непублично, но, возможно, в рамках послания каким-то образом отразится тема возврата капиталов. Что-то вроде «верните деньги и инвестируйте внутри страны - в обмен на неприкосновенность имущества и амнистию капиталов».
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
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