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20:42 | 28.11.2019

Инвестиции в экологию

УГМК вложит в проекты по охране окружающей среды на севере Свердловской области миллиард рублей

УГМК продолжает реализацию комплекса мер по охране окружающей среды на севере Свердловской области, где одна из структур предприятия – ОАО «Святогор» осваивает Ново-Шемурское месторождение Северного медно-цинкового рудника (Ивдель, открыт в сентябре 2006 года). Добыча руды ведется в 40 километрах от города Ивдель, но, несмотря на значительное удаление от населенных пунктов, одним из основных направлений деятельности является природоохранная – за экологию тут бьются не меньше, чем за производственные показатели.

В настоящее время ведется разработка только Ново-Шемурского месторождения медно-колчеданных руд. Шемурское уже отработано (его разработка велась с июля 2010 по октябрь 2016 года, за 6 лет было добыто 4,6 млн тонн рудной массы), но, несмотря на это, на объекте трудятся рабочие, которые занимаются рекультивацией карьера и отвалов и обслуживанием очистных сооружений, нейтрализующих «кислотные» воды.

По словам директора Северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор» Александра Хватова, за последний год была проведена масштабная работа – откосы ярусов отвалов привели в безопасное состояние для проведения работ по укрытию тела отвала изолирующими материалами – бентонитовыми матами, которые препятствуют попаданию осадков и негативному воздействию на окружающую среду.

«В этом году мы провели работы на площади 65 тысяч квадратных метров, а в следующем году продолжим, и уже планируем укрыть 180 тысяч квадратных метров изоляционными материалами», – сообщил Александр Хватов.

Инвестиции в экологиюДиректор Северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор» Александр Хватов


Он также отмечает, что работы ведутся и на самом карьере. Так, завершены работы первого этапа по гидроизоляции южной чаши Шемурского месторождения. Особое внимание при выполнении работ уделялось водоотведению. Для этих целей на подготовительном этапе в трещины, где появляется вода, подавался специальный материал, который изнутри заполняет все пустоты, «выдавливает» воду и предотвращает её новое появление.

После тщательной очистки поверхностей был нанесен первый слой торкрет бетона (используется для получения прочной бетонной конструкции, устойчивой к агрессивным воздействиям) толщиной 2 мм, после этого закреплена базальтовая сетка. И уже на неё нанесены дополнительно 3 мм торкрет бетона. В качестве финишного покрытия выступает полимочевина, которая так же наносится с помощью распыления. Покрытие получается достаточно прочным, эластичным, устойчивым к износу.

Итогом работ, выполненных в период с мая по октябрь текущего года, стала гидроизоляция бортов и автомобильных съездов общей площадью порядка 15 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день на обработанные площади завозятся слабоминерализованные породы, а также серноколчеданные руды – в этом году планируется складировать в южной чаше порядка 90 тысяч кубометров. В следующем году мероприятия по торкретированию будут продолжены. Подрядная организация зайдет на объект весной 2020 года. Плановый срок завершения работ – в 2022 году. В этом году было потрачено 150 млн рублей.

Кроме этого, до 100 м3/час будет увеличена производительность очистных сооружений Шемурского месторождения. Соответствующая программа мероприятий уже разработана и находится в стадии завершения. уже разработана. Она включает в себя, в том числе нейтрализацию уже накопленного объема неочищенной воды в северной чаше карьера, а также проектирование, приобретение и установку дополнительного блока реагентного хозяйства для нейтрализации воды, центрифуг для обезвоживания полученного в ходе очистки воды осадка. Сумма затрат на реализацию составила 40 млн рублей.

В марте 2019 года на Шемурском карьере введена в эксплуатацию установка скреперного типа, предназначенная для нейтрализации подотвальных вод. Разработкой проектной документации занимались специалисты проектно-конструкторского отдела «Святогора», совместно с проектным институтом ОАО «Уралгипроруда». С начала следующего года будет построено две водосборные канавы, собирающих подотвальную воду, оттуда стоки будут насосами подавать на станцию. В перспективе планируется ввести в состав комплекса блок реагентного хозяйства.

Инвестиции в экологиюБалансовые запасы Ново-шемурского месторождения оцениваются в 21 млн медных и медно-цинковых руд. Отработка месторождения планируется до 2035 года


Очистные сооружения карьерных и подотвальных вод работают и на Ново-Шемурском месторождении. Они были введены в эксплуатацию в августе 2018 года. Технологическая очистка предусматривает нейтрализацию сточных вод и очистку от металлов – таких как железо, медь, цинк. Весь процесс происходит в два этапа. Сначала осуществляется обработка вод специальными реагентами для нейтрализации и осаждения металлов, затем в биологических прудках – двух 4-секционных водоемах происходит доочистка. Это создает биологический фильтр.

Также на очистных сооружениях Ново-Шемурского месторождения внедряются мероприятия, направленные на увеличение объемов очистки сточных вод. В частности, установлено более производительное оборудование, которое позволит увеличить пропускную способность очистных сооружений по обезвоживанию осадка в 2 раза. С целью дальнейшей реконструкции очистных сооружений заключен договор на выполнение проектной документации с увеличением производительности до 450 м3/час». По примерным оценкам, ориентировочная стоимость реализации проекта составит более одного миллиарда рублей.

Масштабные работы велись и за пределами месторождений. 8 ноября 2018 года в Ивделе было открыто обновленное здание городского водозабора №2. Реконструкция велась с мая 2018 года ОАО «Святогор». Впоследствии предприятие передало объект в пользование МУП «Тепловодоснабжение». В ходе реконструкции от старого здания, по сути, остались только кирпичные стены.

Инвестиции в экологиюНовое здание водозабора оснащено современной автоматикой

Инвестиции в экологию

ор
Перед поставкой ивдельчанам питьевая вода проходит двухступенчатую очистку. Через поверхностный водозабор, закрытый водоприемный колодец, где происходит ее отстаивание, механические фильтры, вода поступает на установку напорной фильтрации, после чего в нее добавляются реагенты и коагулянты, отсекающие химические и органические вещества и соединения. После этого вода попадает на первую ступень фильтров с кварцевым песком, затем на вторую – в резервуары с активированным углем.

Инвестиции в экологию

Инвестиции в экологиюВ процедуре отбора проб воды принимают участие специалисты ОАО «Святогор», работники МУП «Тепловодоснабжение», а также специалисты Роспотребнадзора


Эффективность работы обновленного водозабора подтверждается результатами проведенных исследований.

«После постройки второго водозабора вода в городе стала чище, жители увидели это – ни цветности, ни мутности. Это доказывают и лабораторные исследования», – заявил инженер по производству МУП «Тепловодоснабжение» Генрих Петерс.

В целом анализ воды осуществляется по 33-м показателям. Вода проверяется на содержание в ней таких элементов, как медь, цинк, железо, свинец, мышьяк, алюминий, кадмий и другие.

Денис Стрельцов © «Вечерние ведомости»

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