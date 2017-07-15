Инвестиции в экологию

Директор Северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор» Александр Хватов

Балансовые запасы Ново-шемурского месторождения оцениваются в 21 млн медных и медно-цинковых руд. Отработка месторождения планируется до 2035 года

Новое здание водозабора оснащено современной автоматикой

В процедуре отбора проб воды принимают участие специалисты ОАО «Святогор», работники МУП «Тепловодоснабжение», а также специалисты Роспотребнадзора

В настоящее время ведется разработка только Ново-Шемурского месторождения медно-колчеданных руд. Шемурское уже отработано (его разработка велась с июля 2010 по октябрь 2016 года, за 6 лет было добыто 4,6 млн тонн рудной массы), но, несмотря на это, на объекте трудятся рабочие, которые занимаются рекультивацией карьера и отвалов и обслуживанием очистных сооружений, нейтрализующих «кислотные» воды.По словам директора Северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор» Александра Хватова, за последний год была проведена масштабная работа – откосы ярусов отвалов привели в безопасное состояние для проведения работ по укрытию тела отвала изолирующими материалами – бентонитовыми матами, которые препятствуют попаданию осадков и негативному воздействию на окружающую среду.«В этом году мы провели работы на площади 65 тысяч квадратных метров, а в следующем году продолжим, и уже планируем укрыть 180 тысяч квадратных метров изоляционными материалами», – сообщил Александр Хватов.Он также отмечает, что работы ведутся и на самом карьере. Так, завершены работы первого этапа по гидроизоляции южной чаши Шемурского месторождения. Особое внимание при выполнении работ уделялось водоотведению. Для этих целей на подготовительном этапе в трещины, где появляется вода, подавался специальный материал, который изнутри заполняет все пустоты, «выдавливает» воду и предотвращает её новое появление.После тщательной очистки поверхностей был нанесен первый слой торкрет бетона (используется для получения прочной бетонной конструкции, устойчивой к агрессивным воздействиям) толщиной 2 мм, после этого закреплена базальтовая сетка. И уже на неё нанесены дополнительно 3 мм торкрет бетона. В качестве финишного покрытия выступает полимочевина, которая так же наносится с помощью распыления. Покрытие получается достаточно прочным, эластичным, устойчивым к износу.Итогом работ, выполненных в период с мая по октябрь текущего года, стала гидроизоляция бортов и автомобильных съездов общей площадью порядка 15 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день на обработанные площади завозятся слабоминерализованные породы, а также серноколчеданные руды – в этом году планируется складировать в южной чаше порядка 90 тысяч кубометров. В следующем году мероприятия по торкретированию будут продолжены. Подрядная организация зайдет на объект весной 2020 года. Плановый срок завершения работ – в 2022 году. В этом году было потрачено 150 млн рублей.Кроме этого, до 100 м3/час будет увеличена производительность очистных сооружений Шемурского месторождения. Соответствующая программа мероприятий уже разработана и находится в стадии завершения. уже разработана. Она включает в себя, в том числе нейтрализацию уже накопленного объема неочищенной воды в северной чаше карьера, а также проектирование, приобретение и установку дополнительного блока реагентного хозяйства для нейтрализации воды, центрифуг для обезвоживания полученного в ходе очистки воды осадка. Сумма затрат на реализацию составила 40 млн рублей.В марте 2019 года на Шемурском карьере введена в эксплуатацию установка скреперного типа, предназначенная для нейтрализации подотвальных вод. Разработкой проектной документации занимались специалисты проектно-конструкторского отдела «Святогора», совместно с проектным институтом ОАО «Уралгипроруда». С начала следующего года будет построено две водосборные канавы, собирающих подотвальную воду, оттуда стоки будут насосами подавать на станцию. В перспективе планируется ввести в состав комплекса блок реагентного хозяйства.Очистные сооружения карьерных и подотвальных вод работают и на Ново-Шемурском месторождении. Они были введены в эксплуатацию в августе 2018 года. Технологическая очистка предусматривает нейтрализацию сточных вод и очистку от металлов – таких как железо, медь, цинк. Весь процесс происходит в два этапа. Сначала осуществляется обработка вод специальными реагентами для нейтрализации и осаждения металлов, затем в биологических прудках – двух 4-секционных водоемах происходит доочистка. Это создает биологический фильтр.Также на очистных сооружениях Ново-Шемурского месторождения внедряются мероприятия, направленные на увеличение объемов очистки сточных вод. В частности, установлено более производительное оборудование, которое позволит увеличить пропускную способность очистных сооружений по обезвоживанию осадка в 2 раза. С целью дальнейшей реконструкции очистных сооружений заключен договор на выполнение проектной документации с увеличением производительности до 450 м3/час». По примерным оценкам, ориентировочная стоимость реализации проекта составит более одного миллиарда рублей.Масштабные работы велись и за пределами месторождений. 8 ноября 2018 года в Ивделе было открыто обновленное здание городского водозабора №2. Реконструкция велась с мая 2018 года ОАО «Святогор». Впоследствии предприятие передало объект в пользование МУП «Тепловодоснабжение». В ходе реконструкции от старого здания, по сути, остались только кирпичные стены.орПеред поставкой ивдельчанам питьевая вода проходит двухступенчатую очистку. Через поверхностный водозабор, закрытый водоприемный колодец, где происходит ее отстаивание, механические фильтры, вода поступает на установку напорной фильтрации, после чего в нее добавляются реагенты и коагулянты, отсекающие химические и органические вещества и соединения. После этого вода попадает на первую ступень фильтров с кварцевым песком, затем на вторую – в резервуары с активированным углем.Эффективность работы обновленного водозабора подтверждается результатами проведенных исследований.«После постройки второго водозабора вода в городе стала чище, жители увидели это – ни цветности, ни мутности. Это доказывают и лабораторные исследования», – заявил инженер по производству МУП «Тепловодоснабжение» Генрих Петерс.В целом анализ воды осуществляется по 33-м показателям. Вода проверяется на содержание в ней таких элементов, как медь, цинк, железо, свинец, мышьяк, алюминий, кадмий и другие.