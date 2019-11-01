Свердловский генерал показал, кто здесь «папа»

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин, по слухам, написал рапорт об увольнении – полковник собирается переводиться на вышестоящую должность. Рапорт зарегистрирован, и в начале декабря Сергей Леонидович начнет передавать дела. Вместе с ним из городского главка уйдут еще как минимум трое сотрудников из руководящего состава – все в срок до Нового года.На место Сергея Кулагина, по данным слухмейкеров, согласовывается кандидатура начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова.Это не единственное укрепление команды местных силовиков при новом начальнике свердловского ГУ МВД Александре Мешкове. Сообщается также, что начальник отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу Александр Маликов проходил собеседование на вакантную должность руководителя Управления уголовного розыска главка, но окончательное решение по УУР еще не принято.Несмотря на частичное усиление местных силовиков, в регион направят целую команду: сменится начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, руководство Управления по работе с личным составом, есть вопросы к заместителю начальника полиции главка Александру Бутакову и еще двум высокопоставленным сотрудникам. На их место предложены силовики из Твери и Астрахани. Для «приезжих» ищут 4 служебные квартиры в Екатеринбурге. Кроме этого, обсуждается, что будет полностью масштабно реорганизована работа Управления собственной безопасности с выводом сотрудников за штат.Учитывая, что изначально Александр Мешков не собирался «командировать» в регион сотрудников из других субъектов, в главке заговорили о том, что генерал полностью изучил весь полицейский расклад, и решил действовать иначе, при этом якобы даже «козыряя» некими родственными дальними связями с министром МВД Владимиром Колокольцевым. Полицейские опасаются, что Мешкову, в случае, если он начнет перегибать палку, все сойдет с рук, добавляя, что первые признаки вольности уже начинают проявляться – назревает конфликт с прокуратурой.Реорганизация ждет не только УСБ, но и МО МВД России «Каменск-Уральский». В ходе недавней поездки Александра Мешкова в город прозвучало, что созданные при муниципальном отделе три территориальных ОВД (ОП №№22,23,24) можно ликвидировать, конечно же, с сохранением сотрудников, которым будут предложены вакантные должности. Пойдет ли действительно генерал на такой шаг, будет известно в ближайшее время. Вообще же, судачат сплетники, Александр Мешков будет часто практиковать выезд по терротделам – так, он уже побывал, например, в Новоуральске. Куда приедет в следующий раз – знает лишь ограниченный круг лиц.В качестве вариантов, куда приедет генерал-майор в ноябре-декабре, называется, в частности, город Лесной. Начальника ОМВД России по Лесному Андрея Филянина зовут в службу безопасности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (входит в госкорпорацию «Росатом»), поэтому важно определиться, кто займет место полковника. Сплетники шепчутся, что Филянин оказал некую услугу руководству комбината, после чего и было сделано предложение о трудоустройстве. Отказываться от него было бы глупо, учитывая солидный денежный оклад, несопоставимый с зарплатами в полиции.Одним из тех, кто собирается покинуть УМВД по Екатеринбургу, называется заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Александр Дмитриев. Его кандидатура согласована на должность то ли начальника, то ли замначальника Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД и уже одобрена свердловским УФСБ.Начальник Главного следственного управления свердловского ГУ МВД Владимир Миронов на уходящей неделе вернулся из очередного отпуска, сразу же взявшись за решение кадровых вопросов. Генерал-майор намерен навести порядок на местах – на сегодняшний день известно, что два начальника следствия районного уровня попрощаются с должностями.После Владимира Миронова в отпуск уйдет еще немало сотрудников самого разного звена. По слухам, Александр Мешков дал указание отгулять всем отпуска за этот год до 31 декабря. Чем вызвано такое пожелание неизвестно, но сотрудники отнеслись к нему с крайним недовольством: за короткий период времени с путевкой сложно определиться, да и денег не подкопить.Довыборы в свердловское Заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу, которые пройдут в связи со смертью депутата Анатолия Сухова, вероятнее всего, пройдут в борьбе между двумя основными кандидатами. И если «Единая Россия» определится с ним лишь в следующем году, то в «Справедливой России» уже нашли, кто будет представлять партию. Инсайдеры схожи во мнении, что кандидатом станет фельдшер выездной бригады скорой помощи Алексей Коровкин, который участвовал в выборах депутата Госдумы по Серовскому одномандатному округу в сентябре этого года, создав серьезную конкуренцию биатлонисту Антону Шипулину.Заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Пильщикова, бывшего руководителя ООО «Агрофирма Ирбитская». Как посчитало следствие, предприятию действиями Пильщикова был нанесен серьезный ущерб. Однако интерес представляет не только само дело, но и лица, которые выступают по нему в качестве свидетелей. Так, свидетелями заявлены депутат Заксобрания Елена Трескова, глава Ирбитского района Алексей Никифоров и бывший министр сельского хозяйства Свердловской области Сергей Чемезов. В ходе разбирательств в суде их могут допросить, и нет гарантий, что у судьи не появится несколько интригующих вопросов к статусным фигурантам.«Политическому» вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидонько вскоре предстоит разрешить непростой конфликт, который намечается в Реже. После перемирия, вызванного феноменальной победой на выборах думы кандидатами от областной власти (движение «За возрождение Режа»), новоизбранные депутаты переругались. Причиной стали те самые бюджетные деньги, выделенные областью на «возрождение». Сейчас дума разделилась на три лагеря: одним достались муниципальные контракты, другим нет, а третьи оказались «идейные» – мол, мы же за интересы народа должны биться, а не за казну. Допустит ли Сергей Бидонько политический кризис в муниципалитете, зависит только от его дипломатичности и опыта.В администрации Алапаевска застопорилось строительство теплотрассы, которую местные власти решили смонтировать в рамках режима ЧС – без проведения соответствующих торгов. Понимая, что подписание контракта грозит неприятностями с силовиками, директор МКУ «Дирекция единого заказчика» Валерий Штир решил уйти в отпуск, а глава города Алапаевска Сайгид Билалов по слухам, на больничный. Первый заместитель главы Администрации Виталий Калинин тоже решил не рисковать, учитывая повышенное внимание к истории со стороны прокуратуры.Смена субподрядчика по вывозу мусора в Алапаевске пришлась не по нраву администрации города. Власти решили расторгнуть договор аренды земельного участка, где находится мусорный полигон, владельцы которого уже договорились с субподрядчиком о взаимовыгодных партнерских отношениях. И те и другие регулярно критикуют действия местных властей, у которых на мусорный рынок свои планы. Мэрию даже не смущает наличие актов сверки, судя по которым у арендатора полигона нет долгов по арендной плате, а иных оснований для расторжения договора на сегодняшний день нет. Стороны готовятся к разбирательствам в суде.Появились некоторые подробности ДТП с участием заместителя начальника полиции по охране общ6ственного порядка Кушвы Максимом Иванцовым, который 18 ноября по пути на работу насмерть сбил пенсионерку. Если верить слухам, подполковник сначала даже отошел в сторону от места дорожно-транспортного происшествия, но коллеги, позвонив Иванцову, посоветовали вернуться: машину полицейского в городе знают едва ли не все.