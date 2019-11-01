Общество
20:06 | 4.11.2019
Подпольная миллионерша: менеджер небольшой уральской компании стала участницей процесса на 50 млн рублей
В гражданском деле также фигурируют экс-полковник милиции и муж-американец
Как ранее рассказывал «МК-Урал», бывший начальник Управления материально-технического обеспечения Андрей Гончаров достаточно часто участвует в различных судебных разбирательствах, и чаще всего предметом судебных споров являются суммы со многими нулями. При этом в одном случае речь шла о взыскании многих миллионов рублей, которые Гончаров дал в долг в то время, когда был еще действующим сотрудником милиции.
Впрочем, в данном материале речь пойдет не о самом Андрее Гончарове, а о Елене Сухановой, которая участвует в очередном судебном деле бывшего полковника в качестве третьего лица.
Таинственный американец
Именно с именем Елены Сухановой связано происхождение тех 50 млн рублей, которые сейчас Андрей Гончаров пытается получить от девелоперов. Согласно материалам гражданского дела, в 2011-2015 годах Елена Суханова (в то время Вопилова) якобы предоставила ответчику в долг 750 тысяч долларов. Деньги при этом передавала не она сама, а действующий по доверенности Андрей Гончаров. По данным из документов, имеющихся в распоряжении «МК-Урал», в 2011-2013 годах Елена Вопилова являлась студенткой журфака УрФУ. Возникает закономерный вопрос, откуда же у нее взялась огромная сумма.
В суде представитель Сухановой пояснила, что в то время ее доверительница состояла в церковном браке с гражданином США Евгением Вопиловым. При этом данный брак был якобы заключен на Мальте, гражданином которой Вопилов также является. В материалах дела даже имеются документы: паспорт на его имя и несколько документов, подписанных им и заверенных у нью-йоркского нотариуса. Получается просто сказочная ситуация: американский миллионер настолько впечатлен знакомством с уральской студенткой, что берет ее фамилию и дает 750 тысяч долларов. Вот только в том, что такой гражданин вообще существует, есть сомнения.
Если ввести номер паспорта Евгения Вопилова в поисковой системе, то можно найти ссылку на ряд иностранных форумов, посвященных фейковым документам и международным финансовым преступлениям. На этих форумах можно найти по меньшей мере три паспорта с тем же номером что и у таинственного миллионера. Более того, совпадает не только номер документа, но и подпись. Остается только удивляться, как нью-йоркский нотариус мог заверить подобные документы.
Есть и другие странности в представленных документах. В 2017 году Евгений Вопилов подписал документ, названный «Согласие супруга», в котором он называет Елену
Вопилову своей женой. В то же время в суде говорилось о том, что брак является только церковным.
Допустим, что несколько лет назад Елена Вопилова-Суханова могла позволить дать в долг сумму в 750 тысяч долларов, но куда тогда с тех подевалось ее состояние? По имеющимся у нас документам гражданка Суханова работает менеджером в фирме веб-дизайна с уставным капиталом 10 тысяч рублей и годовой выручкой, которая в разы меньше чем сумма займа, фигурирующая в деле. Сложно представить, что столь скромное место работы может удовлетворить потребности женщины, еще недавно бывшей женой миллионера.
Корреспонденту «МК-Урал» удалось связаться с человеком, который учился вместе с Еленой Вопиловой в университете. Его очень удивило известие, что в то время Вопилова жила в церковном браке с американским миллионером и могла позволить себе дать в долг десятки миллионов рублей. По его словам, это была обычная студентка, при том не самая ответственная.
Сомнительные доводы
Довольно странным выглядит и тот факт, что Елена Вопилова доверяла крупные суммы Андрею Гончарову, чтобы он действовал от ее имени, а не встречалась с девелоперами напрямую или не заключала договор займа с Гончаровым. Кроме того, в деле отсутствует сам договор займа, поскольку он якобы был уничтожен в соответствии с соглашением о реструктуризации займа.
На последнее обстоятельство обращает внимание и Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, привлеченное к делу в качестве третьего лица. По мнению представителей контрольного органа, в деле присутствуют «признаки использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота института судебной власти», а «доводы истца о передаче денежных средств ответчиком вызывают сомнения».
«Фактически единственным доказательством передачи денежных средств является соглашение о реструктуризации займа, из которого не предоставляется возможным установить фактические обстоятельства передачи денежных средств, в частности, место, время и передаваемые суммы, – говорится в документе, подписанном руководителем управления Алексеем Кардапольцевым. – Это соглашение не отвечает критериям, установленным для договора займа».
Подозрительным для специалистов кажется и тот факт, что в иске не указано, был ли займ чем-либо обеспечен, хотя речь идет о суммах в десятки миллионов рублей. Подобные условия договора ведомство считает экономически нецелесообразным.
Один из ответчиков, подозревая, что при помощи менеджера небольшой компании и американского миллионера, чье существование вызывает сомнения, его пытаются попросту обмануть, обратился с заявлением в полицию. Следователь вызвал на дачу объяснений Елену Суханову, но на все вопросы следователя по существу проверки она отказалась отвечать, воспользовавшись статьей 51 Конституции. Безусловно, это не может свидетельствовать против нее, но такая позиция наводит на определенные подозрения.
Как стало известно «МК-Урал», следователи направили запрос в Интерпол, чтобы узнать, кому принадлежит подозрительный паспорт гражданина США и совершались ли преступления с его использованием.
Фигурой Елены Сухановой заинтересовались в екатеринбургском ОБЭПе. Как следует из документов полиции, Суханова в исследуемый период пересекала границу России только один раз, в 2018 году во время поездки в Анталию. Соответственно ни на какой Мальте она быть не могла, что подрывает версию Сухановой об оформлении церковного брака в этом государстве. А учитывая, что за это время человек с номером паспорта Евгения Вопилова не въезжал в Россию, знакомства между уральской студенткой и американским миллионером и вовсе не могло быть.
Постоянные отказы
Каким бы странным не казалось происхождение многомиллионных сумм у студентки Вопиловой, в суде тема происхождения денег практически не затрагивается. На большую часть ходатайств представителей девелоперов, касающихся происхождения сотен тысяч долларов, в том числе на ходатайство о вызове лично Елены Сухановой, суд отвечает отказом, мотивируя тем, что это не имеет отношения к делу.
Примечательно, что в настоящее время в Чкаловском районном суде рассматривается иск о признании недействительным договора займа, из-за которого и начался судебный спор. Представители девелоперов заявили в Кировском районном суде ходатайство об отложении разбирательства до того времени, как будет рассмотрен параллельный иск, но судья Юлия Голова ответила отказом. Таким образом возможна абсурдная ситуация, когда по одним и тем же обстоятельствам два суда примут прямо противоположные решения.
По сути, единственным доказательством, подтверждающим, что девелоперы как минимум подписывали с Еленой Вопиловой соглашение о реструктуризации, является заключение подчерковедческой экспертизы. Между тем, у представителей ответчиков, есть вопросы к ее проведению. Согласно рецензии, эксперт не провела технико-криминалистического исследования, хотя оно является обязательным по той методике, которую она выбрала. Эксперт не установила, чем именно выполнены подписи, чтобы исключить вариант, что их нанесли при помощи техники. Не исследованы важные характеристики подписей, как степень сложности и преобладающие направления, что помогло бы выяснить, можно ли подделать данные подписи.
Примечательно, что в суде эксперт заявила, что ранее никогда не выполняла подобных экспертиз. С учетом всего этого, представители ответчиков просили назначить новую экспертизу, но суд вновь вынес определение об отказе.
По сути, у дела есть три варианта завершения. Первый – отказ суда в удовлетворении иска. С учетом того, что в деле нет даже договора, а только соглашение о реструктуризации долга, а версия с происхождениями миллионов у Елены Сухановой, выглядит крайне сомнительной, такой вариант был бы самым логичным.
Вместе с тем, с учетом того, что суд упорно отклоняет все ходатайства, которые могли бы помочь установить отсутствие денег у Сухановой, вариант, что суд удовлетворит иск, вполне возможен. Выглядеть, правда, такое решение будет более чем странно.
Не исключен и компромиссный вариант. Если суд признает, что договор все-таки существовал, то он должен считаться исполненным, так как фактически Андрей Гончаров получил от девелоперов активы, которые даже превышают сумму «займа». Видимо, это тема отдельных судебных процессов.
История с молодой «женой» американского богача, дающей огромные суммы в долг без всякого обеспечения, невольно наводят на ассоциации с делом россиянки Анны Сорокиной, которая годами обманывала крупных американских предпринимателей и банки, выдавая себя за дочь миллионера. Когда обман вскрылся, Сорокина получила 12 лет американской тюрьмы. Что же ждет российскую «жену» американского миллионера, покажет время.
По материалам «МК-Урал».
Денис Стрельцов © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:08 | 4.11.2019
В Первоуральске около детсада незаконно торговали водкой и спиртом
18:58 | 4.11.2019
ФК «Урал» на домашнем поле потерпел поражение в матче с «Оренбургом»
15:43 | 4.11.2019
В Перми отмечают День народного единства
15:36 | 4.11.2019
Пермячка стала лучшим приставом-исполнителем ФССП России
15:14 | 4.11.2019
На Урале разыскивают мужчину с двумя маленькими детьми
12:32 | 4.11.2019
На Урале произошло смертельное ДТП
10:35 | 4.11.2019
На нескольких улицах в Екатеринбурге запретят парковку
10:04 | 4.11.2019
Губернатор Максим Решетников поздравляет жителей Прикамья с Днем народного единства
09:51 | 4.11.2019
В Екатеринбурге бабушка попала под колёса иномарки
17:44 | 3.11.2019
После праздников в Свердловской области потеплеет
17:33 | 3.11.2019
В Свердловской области проходит масштабный Фестиваль культуры и искусства народнов России
12:48 | 3.11.2019
«Нам здесь жить»: в Екатеринбурге проходит митинг против строительства мусорного полигона
11:06 | 3.11.2019
Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицу Белинского
10:55 | 3.11.2019
В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал подросток
10:24 | 3.11.2019
Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорела дорогая иномарка
04:04 | 3.11.2019
Пермские спортсмены завоевали 22 медали на всероссийских и межрегиональных соревнованиях
04:03 | 3.11.2019
В Прикамье объявлен конкурс на проектирование краеведческого музея
04:02 | 3.11.2019
Школьники Пермского края попробуют себя в роли предпринимателей
22:08 | 2.11.2019
В Свердловской области ищут пропавшую 20-летнюю девушку
20:42 | 2.11.2019
ХК «Автомобилист» разгромил челябинцев в выездом матче
19:54 | 2.11.2019
Екатеринбуржцы смогут осмотреть военную технику, посетить наблюдательный пост и отведать солдатской каши
19:35 | 2.11.2019
Екатеринбургского Тарзана похоронят как офицера МВД