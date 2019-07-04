О бедном пане замолвите слово

Николай Цуканов с замминистра внутренних дел Польши Стаханьчиком. Фото: Flb. ru

Александр Воробьев фотографирует Николая Цуканова с женой в первые дни приезда нового полпреда в Екатеринбург. Фото: URA.RU

Александр Воробьёв, отчёт в Калининградской областной Думе в 2016 году.

Александр Воробьев - федеральный инспектор в Карелии. Фото: «Петрозаводск ГОВОРИТ»

«Московский комсомолец», «Коммерсант», РИА «Новости», «Новый Калининград», «Петрозаводск говорит», «НьюсБалт», URA.RU

Самым любопытным жизненным этапом Александра Воробьева, пожалуй, является 2005 год, пишет «Московский комсомолец». Именно тогда, по данным одного из телеграм-каналов, Воробьев начал обучение по гранту в Академии государственной службы Республики Польши (National School of Public Administration) в Варшаве. Это школа сегодня, названная в честь президента Республики Польша Леха Качиньского, непосредственно подчиняется председателю правительства Польши. Там молодой муниципальный чиновник изучал государственное и муниципальное управление. Известно, что Воробьев прекрасно владеет польским языком. Впрочем, о своих навыках, полученных в польском ВУЗе, Воробьев не распространялся.Наиболее шокирующую, изобличающую Воробьёва и его нынешнего шефа информацию, публикуют телеграм-каналы «Кремлёвский безБашенник» и «Незыгарь».«По задержанному по подозрению в госизмене помощнику полпреда Президента в УрФО Александру Воробьёву. Пристегнитесь.Мы пообщались с нашими источниками в ФСБ и то, что услышали, заставляет очень серьёзно задуматься.1. Государственный советник 3-го класса Воробьёв был в разработке ФСБ с 2018 года.2. Полпред Президента в УрФО Цуканов знал, что у Воробьёва (и членов его семьи) есть гражданство Польши.3. Воробьёв – настоящий агент Агентства разведки Польши (AW), причём агент идейный. Основной целью карьерного роста "под крылом" у Цуканова для него была борьба с «режимом Путина».4. По предварительным данным, Воробьёв работает на AW с 2008 года, и в последние годы он непосредственно отвечал за вербовку российских чиновников и учёных.5. До переезда в УрФО, находясь в Калининграде, Воробьёв сотрудничал и с американскими спецслужбами. Контакты были завуалированы под научно-технологическое сотрудничество, которое осуществлялось через польские и американские НКО, сотрудничающие с Балтийским федеральным университетом (Калининград).6. Воробьёв имеет 2 квартиры в Варшаве и загородный дом в Гданьске.7. В начале 2019 года польские разведчики предупредили Воробьёва о том, что он и его шеф находятся в разработке ФСБ, но Воробьёв был уверен в своём "бессмертии"...», – пишут авторы «безБашенника».Аналогичную информацию размещает в своём телеграм-канале и «Незыгарь».«Основной целью карьерного роста «под крылом» у Цуканова для него была борьба с «режимом Путина». По предварительным данным, Воробьёв работает на AW с 2008 года, и в последние годы он непосредственно отвечал за вербовку российских чиновников и учёных. До переезда в УрФО, находясь в Калининграде, Воробьёв сотрудничал и с американскими спецслужбами. Контакты были завуалированы под научно-технологическое сотрудничество, которое осуществлялось через польские и американские НКО, сотрудничающие с Балтийским федеральным университетом (Калининград). Воробьёв имеет 2 квартиры в Варшаве и загородный дом в Гданьске. В начале 2019 года польские разведчики предупредили Воробьёва о том, что он и его шеф находятся в разработке ФСБ, но Воробьёв был уверен в своём «бессмертии»…», – вторит «Кремлёвскому безБашеннику» «Незыгарь». Дополняя, что задержанный по подозрению в госизмене Воробьёв, якобы, был «идейным агентом Агентства разведки Польши» (Agencja Wywiadu, AW).Эта информация сродни разорвавшейся бомбе, но соответствует ли она действительности, предстоит разобраться сотрудникам российской контрразведки.Безусловно, в связи с задержанием Воробьёва могут возникнуть, и скорее всего, возникнут, вопросы и к самому полпреду в УрФО. Повторимся, с Цукановым Воробьев познакомился еще в Калининграде и проработал вместе с ним более десятка лет. Выдвигаются предположения, что Воробьев мог стать тем самым источником из Кремля, на который западные СМИ ссылались во время скандала с отравлением Скрипалей и операцией ГРУ по взлому серверов Национального комитета демократической партии США. Об этом пишет издание «МК».Подливает масла в огонь скандала, разгорающегося вокруг Цуканова, и издание «НьюсБалт», опубликовавшее материал под заголовком «То, что заложил Цуканов, продолжает процветать». В нём со ссылкой на «Агентство федеральных расследований FLB.ru» приводятся выдержки из интервью с калининградским журналистом Андреем Выползовым. Речь в беседе с журналистом шла о «новой реальности калининградского сепаратизма».«Во время беседы коллега (Андрей Выползов) затронул тему чиновничьего потакания «европеизации» российского эксклава по украинско-майданному типу. Первого, кого упомянул журналист, это экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов, который сегодня возглавляет уральское полпредство президента. Характеристика высокопоставленного чиновника приобретает новое звучание на фоне шпионского скандала с его помощником Александром Воробьёвым.Итак, на вопрос о том, поддерживает ли кто-то из политического истэблишмента сепаратистские настроения, Выползов ответил:— У нас был предыдущий губернатор Николай Цуканов, который сейчас является полпредом на Урале. Он, на мой взгляд, как раз яркий пример региональной элиты, которая пыталась входить в те годы в Евросоюз, используя описанные выше приёмчики. Известно, когда Цуканов был в Польше в начале своего правления, то он там проговорился, что неплохо было бы переименовать Калининград в Кёнигсберг.Потом он, конечно, оговаривался в СМИ, что его неправильно поняли, но факт остаётся фактом. Именно Цуканов делал всё для того чтобы возродить замок Кёнигсберг, заявляя, что это дань истории, что «мы — не варвары», забывая или сознательно умалчивая, что в Германии символом реваншистских настроений является именно изображение замка Кёнигсберг. Ещё в 50-х годах прошлого века, когда в ФРГ образовалось «Общество изгнанных», а были изгнаны не только из Восточной Германии, но из тех территорий, которые сейчас принадлежат Польше. Вот это общество избрало своим символом замок Кёнигсберг. И сегодня достаточно почитать немецкоязычные форумы, чтобы понять, что для них замок Кёнигсберг – это яркий признак того, что Германия, наконец-то, ментально поглотила Россию в виде Калининградской области. Разве можно это не понимать? Я думаю, что именно за это Цуканов потерял кресло губернатора. Но дело в том, что то, что заложил Цуканов, продолжает процветать», – цитирует «НьюсБалт» «Агентство федеральных расследований FLB.ru» и Андрея Выползова.Сразу после появления новостей о задержании Александра Воробьева, телефоны сотрудников аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова «оглохли», дозвониться до резиденции полпреда стало невозможно. Как уверяет источник, знакомый с ситуацией, в резиденции Цуканова в Екатеринбурге наблюдалась паника и растерянность. Чиновники шокированы произошедшим.«Ранее никогда с таким не сталкивался», - первая реакция заместителя Цуканова Бориса Кириллова, работающего в полпредстве практически с момента его создания, и «пережившего» нескольких полпредов, на вопрос ЕАН о задержании Воробьева.6 июля, в эксклюзивном комментарии для издания «Новый День», Кириллов стал несколько увереннее и заверил, что в связи с ситуацией ничего не меняется, работа продолжается.«Работа организована, и она будет выстраиваться в соответствии с графиком. Форс-мажора нет. В понедельник Николай Николаевич проведет совещание по социально-экономическому развитию с заместителями губернаторов, примет участие в программах «Иннопрома» и GMIS, запланировано подписание четырехстороннего соглашения с губернаторами Курганской, Свердловской и Челябинской областей по созданию научно-образовательного центра. Случай [с Воробьевым] прискорбный, вызывающий понятные эмоции, но это не говорит о том, что мы не справимся с теми задачами, которые нам ставит руководство», – рассказал Борис Кириллов изданию.«Я думаю, что кадровое решение по Воробьеву он примет в ближайшее время, возможно, в понедельник. Пока что Николай Николаевич на выезде в командировке», – добавил он.Кроме того, Кириллов опроверг слухи о том, что Воробьев входил в ближний круг Цуканова.«Все люди, потенциал которых видел полпред, работают здесь, в Екатеринбурге, непосредственно с ним. Кроме того, он (Воробьев) работал не только с Цукановым, но и после его перехода с поста губернатора Калининградской области около года с его преемником Антоном Алихановым. Морально-нравственную оценку (действиям Воробьева) давать бессмысленно – тут говорить не о чем, можно только сожалеть о том, что произошло, что называется простым русским словом – «предательство», – отметил Кириллов, явно акцентируя внимание на фамилии Алиханова.Из уст заместителя полпреда подобное звучит странно. Учитывая места работы и даты из биографии Воробьева, «переводить стрелки» на Алиханова, и ставить под сомнение близость Воробьева к Цуканову, не просто странно, а более чем странно. Данные прямо указывают, что работал он (Воробьев) рядом с Цукановым более 10 лет, меняя места государственной службы вместе с ним, а вот с Алихановым не проработал и года.Сам Николай Цуканов молчит, установить его истинное местонахождение журналистам до сих пор не удалось. Официальных комментариев по этому поводу, если не считать фразу Кирилова в беседе с журналистом «Нового Дня» о командировке полпреда, сотрудники полпредства не дают. На официальном портале представительства президента последний пресс-релиз о работе Цуканова опубликован 20 июня, тогда он открыл в Тюмени форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2019».Как стало известно «Вечерним ведомостям» на самом деле Николай Цуканов вот уже около двух недель вместе с семьёй находится на отдыхе, к сожалению, где отдыхает полпред, узнать не удалось. Однако 8 июля он должен вернуться в Екатеринбург.Кстати, по информации «Вечерних ведомостей» после задержания сотрудниками ФСБ его помощника, Николай Цуканов был готов написать заявление об отставке, но видимо что-то изменилось. И в кулуарах полпредства, а может быть, и где-то выше, принято решение показать президенту, что его полпред на Урале бодр и весел, и, несмотря на то что произошло, готов и дальше работать на благо Родины. Действительно, ну откуда было знать Цуканову, что его правая рука, соратник и, возможно, друг, с которым они прошагали по самым высоким ступенькам власти четырёх регионов, включая Москву, где Цуканов работал помощником президента России, а Воробьев в свою очередь помогал работать Цуканову, являясь руководителем администрации, окажется польским шпионом.Что произойдёт на самом деле, последует ли очередная смена представителя президента в Уральском федеральном округе, или Цуканов сумеет «зарешать» вопрос, и отстоять свою необходимость на этой должности, узнаем очень скоро. 9 июля в Екатеринбург, для участия в программах «Иннопрома» и GMIS, прилетит Владимир Путин, и всё встанет на свои места.Александр Воробьёв родился 30 апреля 1980 года в городе Гусеве Калининградской области. Кстати, там же родился и полпред президента по УрФО Николай Цуканов. После окончания школы Воробьёв поступает и заканчивает Гусевский сельскохозяйственный техникум (1999), позже юридический факультет Московского психолого-социального института по специальности «правоведение» (2004). Одновременно с обучением в институте, в 2000–2005 годах, работал ведущим специалистом в управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области.В 2005 году Воробьёв становится начальником правового управления администрации Гусевского городского округа, проработав на этой должности до 2008 года. С 2008 по 2010 год занимает должность генерального директора ЗАО «Агентство по развитию территорий» и является учредителем Фонда благоустройства и развития Гусевского городского округа. Одновременно с этим, в 2009 году, в рамках подготовки кадрового резерва Калининградской области, проходит обучение в Северо-Западной академии госслужбы (ныне — Северо-Западный институт управления РАНХиГС).Чем занят в это время Николай Николаевич Цуканов? «С 2005 года занимает руководящие должности сначала на муниципальной, а затем на государственной службе. До 2010 года Н. Цуканов являлся главой муниципального образования «Гусевский муниципальный район» Калининградской области», – написано в биографической справке на сайте Полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе.В 2010 году Воробьёв начал работу на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, заняв в сентябре 2010 г. должность представителя главы Калининградской области в судах. А в 2015 году возглавив Агентство по имуществу Калининградской области. В этот же период, назначенный губернатором Николай Цуканов, формирует правительство Калининградской области. «С 2010 по 2016 год был Губернатором этого региона», – говорится на сайте полпреда.В 2016 году, после отставки Цуканова, который становится полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе, Воробьев получил пост советника врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, но не проработал на этой должности и года.В 2017 г. Воробьева назначают федеральным инспектором по Республике Карелии.– Почему в Карелию? – спросите вы. – И при чём тут Цуканов?Всё дело в том, что Николай Николаевич с 2016 по 2017 год занимал должность полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе. А Карелия, как известно, является регионом входящим в этот округ. В этот период, они находятся не то, чтобы совсем, но всё же, рядом.Но разлука длилась недолго. В январе 2018 года Воробьёв возвращается «под крылышко» старого знакомого и становится руководителем аппарата Николая Цуканова, который, на тот момент, был помощником президента. В июле того же года, после перехода Цуканова на должность полпреда в УрФО, Воробьёв снова становится его помощником.Как отмечает издание «Новый Калининград», Воробьев в течение многих лет был близок к нынешнему полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову. Близок, можно сказать с рождения, во всяком случае, с рождения маленького чиновника в администрации города Гусева, города, в котором, как мы помним, они оба родились и вместе прошли по ступеням власти до должностей, на которых находятся сегодня. А потому от слов заместителя полпреда Кирилова о том, что Воробьев не входил в ближний круг Цуканова, веет лукавством и желанием оставить всё как есть, свалив вину на кого-то другого.Текст подготовлен по материалам изданий: