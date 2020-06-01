Средства на детство

14:56 | 1.06.2020

В сфере исполнения судебных решений в пользу несовершеннолетних есть свои тонкости

По случаю Международного дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, мы решили встретиться с теми, кто по долгу службы ежедневно защищает их права и отстаивает законные интересы. Наш собеседник - руководитель Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Сергей Неведомский.

- Сергей Анатольевич, взыскание алиментов всегда являлось приоритетным направлением деятельности судебных приставов. Сколько детей нуждаются в финансовой помощи родителей, обязанных выплачивать алименты?

- На сегодняшний день на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находится более 18 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Необходимо отметить, что исполнительные производства данной категории носят длящийся характер в связи с тем, что алименты взыскиваются до достижения ребенком совершеннолетнего возраста. При этом даже если ребенку исполнилось 18 лет и алименты больше не начисляются, в случае наличия долга мы продолжаем его взыскивать. Здесь у нас жесткая позиция: пока остается задолженность, мы обязываем родителя отдать долги.

- И какова эффективность принудительного взыскания долгов данной категории?

- Мерами принудительного исполнения в пользу детей в 2019 году взыскано более 285 млн рублей, из них свыше 185 млн – в результате применения полномочий по ограничению личных прав неплательщиков, а за январь – апрель 2020 года благодаря работе судебных приставов Прикамья с нерадивых алиментщиков уже взыскано более 80 млн рублей.

- А как выглядит среднестатистический алиментщик?

- Обобщенные данные позволяют заключить, что на территории Прикамья проживает более 14 тысяч алиментщиков-мужчин и более 4 тысяч женщин. При этом чаще всего долги по алиментам имеют люди, независимо от пола, в возрасте от 25 до 40 лет, то есть достаточно молодые и вполне трудоспособные. Вот только, к сожалению, работать и содержать своих детей в добровольном порядке они порой не хотят или намеренно скрывают источники своего заработка.

- И какие меры воздействия применяет к неплательщикам Служба судебных приставов?

- Порядок работы с должниками по алиментам четко регламентирован действующим законодательством. Если алиментообязанный гражданин в течение двух и более месяцев уклоняется от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, судебный пристав составляет в отношении него протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ, в результате рассмотрения которого судом должнику грозит либо 10-15 суток административного ареста, либо до 150 часов обязательных работ, либо штраф

в размере 20 тысяч рублей.

В Прикамье практика привлечения алиментщиков к административной ответственности складывается следующим образом. В 2019 году по результатам рассмотрения административных дел судами к ответственности привлечены 3 214 алиментщиков, большинство из них подвергнуто наказанию в виде обязательных работ и административному аресту.

За 4 месяца 2020 года судебными приставами края в отношении алиментообязанных родителей возбуждено 644 административных дела. Большая их часть уже рассмотрена судами: 524 должника подвергнуты обязательным работам, 93 - административному аресту, 4 гражданам назначен административный штраф.

Меры административного характера – это своего рода предупреждение: пора вспомнить о своём брошенном ребёнке и вернуть ему хотя бы материальный долг. Если же они не оказывают на алиментщика должного воздействия, тогда родителю грозит уже уголовная статья.

- Сергей Анатольевич, очевидно, что тот комплекс мер, которым законодательство наделило судебных приставов, может создать неплательщику достаточно серьезные проблемы, и закономерно, что нередко должники пытаются всеми способами уклониться или попросту сбежать от своих обязательств. Что делают в таком случае?

- Тех алиментщиков, которые скрываются от исполнения судебного решения, объявляют в розыск. Если проводимые в течение 1 года исполнительно-розыскные мероприятия не дали результата, и установить местонахождение неплательщика не представляется возможным, судебный пристав, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенной работы и разъясняет его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Признание должника по алиментам безвестно отсутствующим предоставляет право его несовершеннолетним детям и нетрудоспособным иждивенцам на получение государственной пенсии по случаю потери кормильца.

Всего в 2019 году в Пермском крае признаны судами безвестно отсутствующими 8 должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

В настоящее время в розыске у судебных приставов Прикамья находятся 827 должников по алиментам, из них в рамках 11 розыскных дел сведения о местонахождении должников отсутствуют более одного года. Взыскатели по данным исполнительным производствам имеют полное право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

- А если должник на самом деле никуда не пропадал, а просто тщательно прячется от судебных приставов и собственного ребенка?

- В таком случае его ждут самые неприятные последствия. После того как суд признает гражданина безвестно отсутствующим, все его имущество передается в доверительное управление, гражданина снимают с учета по месту жительства, брак с супругом должника может быть расторгнут без его согласия, также без его согласия может быть усыновлен его ребенок, работодатель имеет право расторгнуть с таким человеком трудовой договор, аннулируются все подписанные им доверенности и т.д. Таким образом, если должник на самом деле никуда

не пропадал, а просто скрывается, чтобы не платить алименты, в дальнейшем восстанавливаться в своих правах ему придется исключительно в судебном порядке.

- При всем многообразии мер и способов воздействия на алиментщиков, пожалуй, самой суровой карой за уклонение от уплаты средств на содержание детей является уголовное наказание. Насколько эффективно уголовное преследование в отношении должников по алиментам и применение к ним наказания в виде лишения свободы?

- Уголовное преследование – крайняя мера воздействия на должников по алиментам. Прежде чем её применить, судебный пристав долго работает с алиментообязанным гражданином, пытаясь добиться от него добровольного исполнения обязательств по содержанию ребёнка. От должника требуется только одно, чтобы он официально работал и платил алименты, то же самое нужно и взыскателю. Поэтому применяемое к неплательщику наказание должно, прежде всего, понуждать его к трудоустройству для уплаты средств на содержание своих несовершеннолетних детей.

Если все предпринятые судебным приставом меры не достигли необходимого результата и должник не приступил к исполнению своих родительских обязанностей, то возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ уже не избежать. Санкция данной статьи предусматривает принудительные либо обязательные работы до года, арест на срок до 3 месяцев либо реальное лишение свободы на срок до года. Самое суровое наказание в виде лишения свободы применяется в крайних случаях, когда другие виды наказания не достигают своей цели: восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В 2019 году дознавателями УФССП России по Пермскому краю по фактам уклонения от уплаты алиментов возбуждено 1 542 уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. По результатам их рассмотрения судами Пермского края вынесено 1 259 обвинительных приговоров. За 4 месяца 2020 года в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 391 уголовное дело, приговорами судов 344 гражданина признаны виновными в совершении преступления против собственных детей.

- А если гражданин отбыл уголовное наказание по 157-й статье УК РФ, он продолжает оставаться должником?

- Безусловно. Назначение уголовного наказания не освобождает должников от исполнения алиментных обязательств. Пока родитель не погасит всю задолженность полностью, он будет находиться в поле зрения службы судебных приставов. Действующее законодательство предусматривает неоднократное привлечение алиментщиков к уголовной ответственности, причем при повторном совершении данного преступления суд, как правило, прибегает к более суровой мере – реальному лишению свободы. На сегодняшний день в Пермском крае данному виду наказания подвергнуто 79 граждан.

По случаю Международного дня защиты детей хочется еще раз напомнить о том, что каждый ребенок имеет право на детство, и только мы, взрослые, можем сделать это детство счастливым, ярким и беззаботным. Вспомнить о собственном ребенке и изменить свою жизнь никогда не поздно!

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