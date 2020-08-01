Пермь: новости дня
17:04 | 26.08.2020
Новый геронтологический центр в Перми готов к приему постояльцев
Здание четырехэтажное (один этаж - цокольный), площадью более 6,5 тысячи кв. метров, рассчитано на 150 мест. Строительство центра завершилось в начале года. Заселение постояльцев стартовало весной; теперь оно активно продолжится после полного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
«Геронтологический центр строился за счет двух источников: регионального бюджета и федеральных средств, – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. – Внутренние помещения очень светлые, коридоры просторные, палаты оснащены современным оборудованием. Уверен, что пожилые люди смогут получать здесь необходимые социальные услуги». Министр подчеркнул, что проект можно рекомендовать к рассмотрению для использования в качестве типового в масштабах страны.
Как пояснил Дмитрий Махонин, учреждение учитывает всё, что нужно людям преклонного возраста, и Прикамье может гордиться новым центром – по уровню условий для жизни в России нет аналогов новому геронтологическому центру Перми: «В нем предусмотрены парикмахерские, кофейни, в каждой палате установлены телевизоры для просмотра фильмов и любимых телепередач. Для пожилых жителей здесь созданы комфортные условия проживания – такие, которые они заслужили по праву своего почтенного возраста».
Новое современное здание соответствует всем актуальным стандартам для проживания людей старшего поколения. При проектировании и строительстве корпуса учитывались особые потребности будущих жильцов. В здании есть помещения для отдыха и питания, комфортный жилой блок: постояльцы будут жить в двухместных комнатах с удобствами. В многофункциональных зонах можно проводить досуг: играть в настольные игры, заниматься рукоделием и творчеством.
Особое внимание уделено безопасности жителей центра. Так, на каждом этаже предусмотрены пожаробезопасные отсеки для эвакуации, имеется современная система оповещения о пожаре. Вся мебель – со скругленными краями во избежание травм. Для удобства постояльцев в корпусе действует система оповещения: датчики вызова со звуковым и световым сигналом расположены в коридорах, над кроватями и в санузлах. Медсестра получает оповещения на пейджер и может точно определить, кто нуждается в помощи. Персонал геронтологического центра включает более 70 сотрудников.
В геронтологическом центре организована доступная среда: работает два лифта, коридоры и лестничные площадки имеют контрастную отделку для слабовидящих, в санузлах и на путях передвижения предусмотрены поручни, нет порогов и других препятствий.
Наружное благоустройство учитывает потребности маломобильных граждан – есть места для колясок под теневыми навесами, безбарьерные маршруты, имеется площадка для занятий физкультурой на открытом воздухе.
Геронтологический центр построен по нацпроекту «Демография». Строительство и приобретение оборудования потребовало примерно 320 млн руб., из них 174 млн – из федерального бюджета.
Также в рамках направления «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Прикамье развивается служба социальных участковых, действует программа «серебряного туризма», ведутся мероприятия по поддержке пожилых граждан.
© «Вечерние ведомости»
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