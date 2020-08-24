Уральский аграрный университет стал одним из трех лучших отраслевых вузов России

20:12 | 24.08.2020

Фото: молодежь.екатеринбург.рф

Уральский аграрный университет занял третье место в рейтинге аграрных вузов России 2020 года, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



В мониторинге приняли участие все 54 сельскохозяйственных вуза. Учреждения оценивали по образовательной, научно-исследовательской, международной, финансово-хозяйственной деятельности и другим показателям.



«Уральский государственный аграрный университет в очередной раз доказал, что является передовым аграрным образовательным и научно-исследовательским центром не только Урала, но и всей России. Вуз оказывает большую поддержку сельскому хозяйству Свердловской области готовя профессиональные кадры для отрасли. Здесь уделяется большое внимание содействию молодым ученым и развитию аграрной науки, научной степени преподавателей, международному сотрудничеству, учебным стажировкам и трудоустройству выпускников», – отметила и.о. министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.



Отметим, что на первом месте рейтинга оказался РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, а на втором Ставропольский государственный аграрный университет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»