В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 56 человек

12:46 | 24.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 24 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 56 случаев заражения новой коронавирусной инфекции.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 127 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24482 человек. Выписано 62 человека. Общее число вылечившихся достигло 19568. Скончались ещё шесть человек, за всё время – 409.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»