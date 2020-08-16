В России подтвердили 4 892 новых случая коронавируса

За сутки в России подтвердили 4 892 новых случая коронавирусной инфекцией, из них 1 279 случаев (26,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 927 745 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 3 133 человека. Всего врачи вылечили уже 736 101 пациента с COVID-19.Также за сутки зафиксировано 55 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончалось 15 740 человек.