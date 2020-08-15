В уральской деревне мужчина ушёл в лес и пропал

20:53 | 16.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В деревне Сизикова в Свердловской области без вести пропал 48-летний Вадим Зяблицев. 15 августа он ушёл в лес и не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы. Особые приметы: на подбородке шрам. Последний раз его видели в ярко-синем рабочем костюме, чёрных полусапогах и кепке цвета хаки. С собой имел синее ведро.



Если вы видели мужчину – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру телефона 8 922 142 33 71.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»