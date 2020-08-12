На Среднем Урале коронавирусом заболели еще 162 человека

12:35 | 13.08.2020

Фото: infoanaliz.com

За минувшие сутки в Свердловской области выявили еще 162 случая новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе зафиксировано 229 943 заболевших COVID-19.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+81), Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Первоуральска, Нижней Салды, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Ирбита, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова и Шали.



Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ. 341 пациент находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 78 человек. Всего в регионе врачи вылечили уже 18 803 пациентов.



Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 358.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»