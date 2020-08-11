В России подтвердили еще 5102 случая коронавируса

За сутки в России лабораторно подтвердили еще 5 102 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 1 404 случаев (27,5%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксирован 902 701 заболевший COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 7 123 человека. Всего врачи вылечили уже 710 298 пациентов.Также зафиксировано еще 129 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 15 260 человек.