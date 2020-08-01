В день города Екатеринбурга «Чайф» выступит с крыши мэрии

14:04 | 7.08.2020

Фото: yandex.ru

В день города уральской столицы 15 августа группа «Чайф» выступит с крыши городской ратуши. Об этом сообщает департамент информполитики Екатеринбурга со ссылкой на мэра Александра Высокинского.



«Постараемся сделать очень смелый эксперимент. Планируем с «Чайфом» провести онлайн-концерт на крыше ратуши прямо под часами. Хотим сделать так, чтобы праздник получился домашним. А «Чайф» – наша группа, серьезная часть культурного генокода. Я думаю, что всем городом споем «Время не ждет»», – рассказал градоначальник.



Также в офлайн-формате запланированы конкурс «Мисс Екатеринбург», «Городская свадьба», церемония возложения цветов к памятнику основателям столицы Урала. Кроме этого городские власти планируют разместить выносную видеостудию на высоте. Где конкретно она будет установлена, пока не уточняется.



Добавим, сейчас Управление культуры ведет переговоры со вторым хедлайнером праздника, чье имя пока остается в секрете.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»