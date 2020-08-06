Новости дня
10:25 | 7.08.2020
Фото: osnmedia.ru
Отец Сергий возмутился планами вскрывать тело погибшей в монастыре девочки
Духовник возмутился планами следователей вскрывать тело погибшей, поскольку считает, что причина смерти школьницы очевидна: девочка скончалась в хосписе на территории Среднеуральского женского монастыря – у нее был рак головного мозга.
«Вы нелюди, что ли? И совести у вас нет, и чести? Она ничем не болела, у нее не было температуры — тогда какая причина для вскрытия? Публичные выступления? Детей моих проверяет сначала полиция, потом прокуратура, затем следственные опера, потом по правам человека и других еще тысячи и тысячи. Кому делать нечего? Посмотрите, сколько ваших детей бродят по помойкам, как тени, умирают, как мухи, собирают корки банановые», – заявил схимонах.
Марина умерла вечером 6 августа от отека головного мозга, и, по словам клирика, уже через полчаса «все СМИ, женщина по правам человека раззвонили, что у нас погиб ребенок».
Родителей же удивляет, почему возбуждены «уголовные дела» по факту смерти их дочери. По их словам, в монастыре их приняли тепло. «Батюшка всегда говорил «моя Мариночка», делал все, чтобы ей помочь и поднять», – сказал отец погибшей. Мать же, в свою очередь, добавила, что дочь бы умерла через два месяца (ссылаясь на столичных врачей), а в монастыре она прожила семь и даже начала вставать с кресла, она встала и шла».
Касательно смерти школьницы высказался и врач-онколог Виктор Щипицын, который занимался лечением девочки. «Была проведена лучевая терапия в максимальной дозе, и дальше лечение было невозможно проводить. Кроме того, девочке проводили химиотерапию. Препараты покупал монастырь и родители, они достаточно дорогостоящие. Мы понимали, что это не принесет помощи, но назначали это как терапию отчаяния. Мы не могли сказать: «нет, мы ничего не будем делать, пусть погибает», – заявил медик.
Его также приводит в недоумение необходимость проведения судебно-медицинской экспертизы: «Проводились медицинские исследования, по которым видно, что никаких гепатитов, COVID-19, других тяжелых вирусных инфекций с клиническими проявлениями у ребенка не было».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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