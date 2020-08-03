В страшном ДТП на Среднем Урале погибли два человека

10:42 | 4.08.2020

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне вечером в Свердловской области на втором километре региональной дороги «Белоярский - Асбест» произошло лобовое столкновение. Есть погибшие.



Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным, около 22:35 автомобиль Nissan ехал от Асбеста в сторону Белоярского и выехал на встречку, где столкнулся с Geely. От удара оба автомобиля загорелись.



В результате аварии погибли водитель и пассажир Nissan. Их личности устанавливаются. Женщина-водитель и две пассажирки Geely не пострадали.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»