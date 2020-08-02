Число больных коронавирусом на Среднем Урале достигло 21 179

12:54 | 3.08.2020

Фото: gazeta-dnr.ru

За минувшие сутки на Среднем Урале выявили 196 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 21 179 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+89), Артемовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита, Верхней Синячихи, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа.



Состояние 125 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 63 – на аппаратах ИВЛ. 554 пациента находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 107 человек. Всего уральские вылечили уже 17 941 пациента с подтвержденным диагнозом.



Также зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 285.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»