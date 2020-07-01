ЕМУП «Гортранс» и операторы связи заключили перемирие

19:13 | 29.07.2020

В Екатеринбурге операторы связи и ЕМУП «Гортранс» заключили соглашение, согласно которому устанавливается фиксированная цена на пользование опорами контактной сети для размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Конфликт, который длился несколько лет (до Гортранса с его предшественником в лице ЕМУП «ТТУ»), и переходил даже в фазу открытого противостояния с порчей имущества интернет-провайдеров, можно считать законченным.



В течение полугода представители Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС) вели переговоры с руководством ЕМУП «Гортранс». Муниципальное транспортное предприятие намеревалось увеличить тариф на размещение ВОЛС на опорах контактной сети в 2,5 раза, который операторы связи сочли заведомо необоснованным.



В ходе переговоров между ЕМУП «Гортранс» и УралАОС удалось достичь приемлемого для обеих сторон тарифа. Так, ежегодно с 1 января тариф будет подниматься на уровень инфляции, зафиксированный Центральным банком РФ.



Новые условия будут действовать уже с 1 января 2020 года, при этом будут распространяться не только на членов УралАОС («Инсис», «УралВЭС», «Компания Эрланг», «Конвекс-регион»), но и на всех других 18 операторов связи, представленных в уральской столице, в том числе федеральных.



«Гортранс в связи с пандемией коронавируса потерпел серьезное падение в доходах из-за глобального снижения пассажиропотока, на рекламе он почти не зарабатывает, и на какие-то средства нужно жить и развиваться, в том числе обслуживать те самые опоры. Обеим сторонам, наконец, удалось проявить все свои лучшие стороны, сесть и поговорить на языке компромисса. Договор будет бессрочный, тем самым мы избавляем себя от последующих рисков. Таким образом, больше не будет различных судов, разбирательств в антимонопольной службе и так далее», – рассказал президент УралАОС Леонид Блинов.



Он также отметил, что теперь операторы связи намерены урегулировать окончательно вопрос с управляющими компаниями и ТСЖ, которые «загибают» цены для операторов связи и отказывают им в доступе к общедомовому имуществу домов для подключения новых абонентов или устранения аварийных ситуаций.

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