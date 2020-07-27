Еще 209 свердловчан заразились коронавирусом

12:33 | 28.07.2020

Фото: gazeta-dnr.ru

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе COVID-19 обнаружили у 19 934 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+180), Березовского, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила и Режа.



Состояние 48 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. 725 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Из больницы по выздоровлению выписано 509 человек. Всего уральские врачи спасли уже 15 011 человека.



Зарегистрировано еще три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 243.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»