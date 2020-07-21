В Екатеринбурге состоится Венский фестиваль музыкальных фильмов. По словам организаторов, мероприятие пройдет в уральской столице с 29 июля по 12 августа на площади перед главным корпусом УрФУ на улице Мира.Несмотря на то что фестиваль пройдет в ускоренном режиме – две недели вместо трех – организаторы покажут все, что запланировано.«Мы раньше будем начинать — не в 20:00, а в 19:30. И скомпонуем программу так, что в некоторые дни вместо одного будем показывать два фильма», — объяснили в пресс-службе фестиваля. При этом отмечается, что программа пока обновляется. Однако уже известно, что 29 июля зрителям покажут запись оперы «Риголетто» с фестиваля, который прошел в австрийском городе Брегенц в 2019 году.Помимо прочего, число посадочных мест сократят вдвое – с 1500 до 750 – из-за коронавируса; все зрители должны будут надеть защитные маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Для подсчета гостей фестиваля на входе установят кликер, а посетителям выдадут браслеты. По словам организаторов, в зрительном зале одновременно смогут находиться 550 человек, в зоне фуд-корта — 200. В случае дождя под трибуны смогут спрятаться 300 гостей фестиваляЧтобы попасть на площадку, нужно будет зарегистрироваться либо на сайте фестиваля, либо по телефону +7 950 563 50 38.