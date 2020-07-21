День города в Екатеринбурге может пройти в онлайн-формате

11:01 | 22.07.2020

В Екатеринбурге на День города не будут проводить массовые мероприятия в офлайн-режиме. Об этом заявил мэр Александр Высокинский в эфире телеканала «Студия 41».



– Эта неделя – крайняя точка по принятию решения о формате проведения Дня города. И рисковать сейчас нельзя. Через две недели после 15 августа мы должны открыть школы, и нам бы хотелось, чтобы учебный год начался офлайн, – объяснил Александр Высокинский.



Градоначальник также сообщил, что праздничные гуляния могут перенести на другие даты. Салют, возможно будут запускать 15 августа «на социальной дистанции».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»