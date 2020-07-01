В Екатеринбурге утвержден проект расширения дороги в Солнечный

16:42 | 21.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице утвержден проект расширения дороги в микрорайон Солнечный. Глава города Александр Высокинский подписал документ о проекте планировки и межевания территории для реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой, от улицы Окружной до улицы Нескучной.



Планируется, что на участке площадью 57 гектаров появятся новые и реконструированные объекты транспортной инфраструктуры. На улицах 2-й Новосибирской и Лучистой появится новая двухполосная часть с пешеходными тротуарами, велосипедными дорожками и остановочными пунктами.



Также вдоль улиц 2-й Новосибирской и Лучистой появится трамвайная линия. Кроме того, будет расширена проезжая часть улицы Счастливой, а также реконструирована улица Нескучная.



Работы завершатся в 2026 году.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»