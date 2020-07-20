Еще 227 свердловчан заразились коронавирусом

12:48 | 21.07.2020

Фото: yandex.com

На Среднем Урале за сутки выявили ещё 227 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 18 250 человек.



Диагноз лабораторно подтвердили у жителей Екатеринбурга (+128), Артемовского, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Качканара, Кушвы, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Режевского городского округа, Североуральска, Серова, Тавдинского и Туринского городских округов.



Состояние 184 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. 849 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.



Из больниц по выздоровлению выписано 404 человек. Всего уральские врачи вылечили от коронавируса уже 12 496 пациентов. За последнюю неделю общее число выписанных пациентов в Свердловской области превысило общее количество вновь выявленных случаев заболевания.



Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 205.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»