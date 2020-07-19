Более 777 тысяч россиян заразились коронавирусом

13:20 | 20.07.2020

Фото: 53news.ru

За прошедшие сутки в России зафиксировано 5940 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с момента начала распространения коронавируса нового типа в России заболели 777 486 человек.



Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, где заболели 578 человек, Ханты-Мансийском АО (236 новых случаев) и Свердловской области (234 случая).



Всего умерли 12 427 человек с COVID-19, из них 85 человек скончались за прошедшие сутки. Выздоровели за всё время 553 602 человек (+3258 за сутки).



За прошедшие сутки было сделано 259 тысяч тестов на коронавирус, всего с момента начала эпидемии в России проведено 25,2 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»