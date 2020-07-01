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15:11 | 17.07.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

В Екатеринбург прибыл главный тренер «Автомобилиста»

Сегодня утром в Екатеринбург прибыли новый главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс, его помощник Перри Перн, вратарь Якуб Коварж и нападающий Питер Холланд, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Специалисты и спортсмены приехали в уральскую столицу в связи с подготовкой к регулярному чемпионату КХЛ 2020-2021. По прибытии Питерс, Перн, Коварж и Холланд сдали тест на коронавирус.

Напомним, в апреле «Автомобилист» объявил о назначении канадского специалиста на пост главного тренера. Новый сезон КХЛ должен начаться 2 сентября.

Добавим, хоккейный клуб продлил контракт с защитником Никитой Трямкиным еще на три года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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