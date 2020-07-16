Екатеринбургский «Автомобилист» продлил контракт с Никитой Трямкиным

10:09 | 17.07.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал односторонний контракт с воспитанником клуба Никитой Трямкиным.



Никита играет за «Авто» с сезона 2011-2012 года. На протяжении трех следующих сезонов спортсмен выступал за первую команду и со временем стал одним из ведущих защитников клуба. В 2017 году после перерыва, в который он был задрафтован клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс» под общим 66 номером, Трямкин вернулся в «Авто» и подписал контракт на три года.



Всего за «Автомобилист» в КХЛ Никита сыграл 373 матча, набрав 80 (23+57) очков, показатель полезности +29. Дважды участвовал в Матчах Звезд КХЛ (2018, 2019) и в Матче Звезд МХЛ (2013). В 2017 году Трямкин признан лучшим защитником КХЛ.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»