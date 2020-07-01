В уральской столице поставлен температурный рекорд

17:01 | 9.07.2020

Сегодня в Екатеринбурге поставлен новый температурный рекорд: +34 °C. Это самое жаркое 9 июля с 1901 года.



119 лет назад в уральской столице воздух прогрелся до 33,3 °C. 9 июля 2020 года данный рекорд был побит.



Добавим, что с 7 по 11 июля на Среднем Урале объявлена аномально жаркая погода. Лишь в воскресенье температура воздуха снизится на 5-7 °C.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»