На Среднем Урале отсутствуют места для безопасного купания

15:07 | 9.07.2020

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор заявил, что в Свердловской области нет мест для безопасного купания. Ранее ведомство признало, что купаться можно на восточном берегу Шарташа и в озере Щучьем, однако выяснилось, что там соблюдаются не все требования.



С 12 мая в регионе осуществляется отбор и исследование воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. Согласно данным на 8 июля, отобрана и исследована 191 проба воды на санитарно-химические показатели, 709 проб на микробиологические показатели, 204 пробы на паразитологические показатели.



Результаты исследований показали, что 134 отобранные пробы по санитарно-химическим показателям (70,1%), 82 пробы по микробиологическим показателям (11%) и 4 пробы по паразитологическим показателям (2%) не соответствуют требованиям СанПиН.



– По состоянию на 8 июля 2020 г. только 2 водных объекта в Свердловской области имеют соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения: озеро Щучье в Тавдинском городском округе и Восточный берег оз. Шарташа в г. Екатеринбурге. В соответствии с проведенными исследованиями, вода озера Щучье в Тавдинском городском округе соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», однако регулярный лабораторный контроль собственником зоны рекреации не проводится, поэтому говорить о стабильности качества и безопасности воды в водоеме нельзя. Качество воды в районе Западного, Северного, Южного и Восточного берегов оз. Шарташ не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по показателю «окраска столбика 10 см», – рассказали в Роспотребнадзоре.



В результате Роспотребнадзор сообщил, что на Среднем Урале отсутствуют безопасные для купания водоемы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»