Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 15 тысяч

12:36 | 9.07.2020

Фото: yandex.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 276 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 15 068 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+163), Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского. Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Североуральского, Серовского и Сысертского городских округов.



Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 147 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 854. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 235 человек. Всего уральские врачи вылечили 9243 пациента.



Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 144.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»