В Свердловской области полиция ищет пропавшего без вести школьника

10:53 | 9.07.2020

Фото: В.Н. Горелых

Сотрудники полиции ОМВД России по Артинскому району Свердловской области разыскивают 14-летнего Данила, который днем 8 июля отправился с друзьями купаться на реку Уфу в районе деревни Мараканово и пропал. Об этом сообщил глава регионального полицейского главка Валерий Горелых.



Приметы пропавшего: рост около 160 см, худощавого телосложения, цвет волос – темный.



На момент пропажи школьник был одет в черно-синие плавки.



Сейчас на месте происшествия работают 36 сотрудников различных служб и подразделений, в том числе кинолог со служебно-розыскной немецкой овчаркой.



Правоохранители уже опросили друзей пропавшего. Также в месте предположительной пропажи Данила найдены велосипед и личные вещи школьника.



За минувшие сутки полицейские тщательно проверили около двух километров береговой зоны. Сегодня на место происшествия выехали два водолаза. «Представители МВД планируют применить в работе квадрокоптер, оснащенный тепловизором. Сотрудникам полиции оказывают помощь волонтеры», - отметил полковник Горелых.



Если вам что-либо известно о местонахождении Данила, просим позвонить по номерам 8(34391)2-11-55

(дежурная часть), 8(34391)2-14-61 (уголовный розыск). Также вы можете сообщить имеющуюся информацию правоохранителям по адресу п.Арти, ул. Ленина, 55 (ОМВД России по Артинскому району).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»