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23:51 | 5.07.2020

Фото: adminustlabinsk.ru

Инфекционист рассказал об опасности чумы в сравнении с коронавирусом

Российский инфекционист рассказал, что бубонная чума опаснее коронавируса, однако он считает, что беспокоиться по поводу вспышки бубонной чумы в Монголии и Китае не стоит. В интервью радиостанции «Говорит Москва» специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что Китай, Монголия и некоторые наши регионы являются тысячелетними очагами чумы, и на этих территориях есть специальные службы и противочумные системы.

«Китай и Монголия — это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и думаю, что будет от Чингисхана и так далее. Поэтому, ничего в этом удивительного нет, там есть специальные службы, в том числе наша противочумная система, которой недавно исполнилось 100 лет, и монгольские службы соответствующие, и китайский на высшем уровне, поэтому я думаю, что ничего страшного нет.

Это действительно часто бывает — и осенью было в Китае, у нас было несколько лет назад на Алтае. Это люди едят, например, сурков, сусликов, шкурки снимают или блохи от них перебегают в жилища. Сейчас там всех в очаге провакцинируют, и там будет истинный карантин, не такая как у нас – игра в карантин. Там реальный карантин — войска и всё прочее, потому что это особо опасная инфекция — первая группа опасности», - рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт Жемчугов.

Также инфекционист отметил, что в России и Китае используют разную классификацию определения опасности заболеваний.

«Третий уровень —  это пишут по западным стандартам, 4 уровня есть. Самые высокие — 3-й и 4-й. У нас такое тоже есть. Это относится к  помещениям, к одежде, как должны люди защищать себя и так далее, то есть уровень опасности самой ситуации. Инфекции у нас в стране делятся на группы патогенности — 1-я, 2-я 3-я и 4-я, и все микробы делятся. Вот чума из бактериальных инфекций — это 1-я группа опасности. Коронавирус относится, кстати, ко второй. Первая — самая страшная, там, где скорость распространения и смертность». 

Напомним, ранее мы писали, что сегодня стало известно о подтвержденной чуме у скотовода в Китае. Несколькими днями ранее бубонную чуму диагностировали у двух жителей Монголии.

© «Вечерние ведомости»

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